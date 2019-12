LEICESTER, ANGLETERRE – 26 DÉCEMBRE: Brendan Rodgers, directeur de Leicester City, serre la main de Jamie Vardy de Leicester City après le match de Premier League entre Leicester City et Liverpool FC au King Power Stadium le 26 décembre 2019 à Leicester, Royaume-Uni. (Photo de Michael Regan / .)

Nous nous souvenons tous de la saison des contes de fées de Leicester City qui leur a valu le titre de Premier League le plus sensationnel de tous les temps. Cependant, ce n'est pas le succès qui sera examiné dans cet article. Ce sont plutôt les raisons du succès de Leicester City cette saison. S'asseoir à la deuxième place avec 39 points en 19 matches signifie qu'ils sont un point de mieux que lors de leur saison 2015/16 – tout un exploit. Une chose intéressante est que le succès de leur saison victorieuse n'a pas persisté dans les saisons suivantes. Ils ont terminé à la 12e place en 2016/17, neuvième en 2017/18 et 2018/19. Pourtant, nous voyons maintenant une résurgence de Leicester – mais pourquoi?

Analyser les raisons du succès de Leicester City

Scoutisme et mentalité gagnante

En plus d'être crucial pour leur succès actuel, le scoutisme a également joué un rôle déterminant dans la victoire de Leicester en Premier League. Une grande partie du succès actuel de Leicester repose – peut-être sans surprise – sur la fondation créée il y a des années. La même fondation qui leur a valu la ligue – une qui remonte à l'époque de Nigel Pearson au club. Sa formation d'entraîneur était composée de Craig Shakespeare, Mike Stowell et Steve Walsh. Ce dernier des trois a travaillé comme éclaireur pour Chelsea au début du siècle, les aidant à recruter des gens comme Gianfranco Zola et Tore André Flo. Sa compétence de scoutisme a persisté quand il a rejoint Leicester, aidant les Renards à acquérir l'instrument Riyad Mahrez, par exemple.

Beaucoup de joueurs actuels de Leicester faisaient partie de l'équipe qui a remporté la ligue, même si ce ne sont que Jamie Vardy et Kasper Schmeichel qui peuvent être considérés comme faisant partie du noyau de l'équipe de Brendan Rodger. Cela signifie qu'une mentalité gagnante est profondément enracinée dans le club. Vivre le succès est une source d'inspiration majeure pour y parvenir à nouveau, surtout après avoir échoué à reproduire leur succès dans les saisons suivantes. Dans une interview d'après-match après la victoire de 2-0 en novembre contre Arsenal, Jamie Vardy a exprimé sa patience et un travail acharné était crucial pour gagner le match. Mais sans manquer de souligner le long chemin qui les attend et la nécessité de continuer.

Ceci est fortement indicatif de la mentalité gagnante à Leicester. Bien qu'il ait juste battu Arsenal et marqué un but dans le processus, il reste humble et discipliné – les éléments d'une mentalité gagnante. Et avec les résultats que Leicester continue de récolter, il est évident que cette mentalité s'applique tout autant aux autres joueurs.

Propriété et gestion

Vichai Srivaddhanaprabha, l'ancien propriétaire du club décédé tragiquement en 2018, a jeté les bases du succès de Leicester. Après son achat du King Power Stadium et l'effacement effectif de 103 millions de livres sterling de dette, la valeur de pré-promotion de Leicester est montée en flèche de 39 millions de livres sterling il y a neuf ans à plus de 100 millions de livres sterling en 2015. Ce n'est un secret pour personne que les finances jouent un rôle considérable. en matière de succès dans le football et sans ces améliorations monétaires, Leicester n'aurait pas pu acheter des joueurs clés.

Cela a coïncidé avec la nomination de Claudio Ranieri au poste de manager au début de l’été 2015. Sa tactique a sans aucun doute joué un rôle énorme dans la saison des Foxes. Ranieri est un coach flexible. Il souligne qu'il n'existe pas de système gagnant unique. Les entraîneurs devraient plutôt utiliser des tactiques avec lesquelles ils sont à l'aise. Leicester a joué avec trois hommes à l'arrière en premier. Ranieri a décidé de changer cela en une défense à quatre, mais n'a pas hésité à faire des ajustements quand il a remarqué que cela ne fonctionnait pas non plus.

Il a finalement opté pour une approche plus offensive, avec Vardy et Shinji Okazaki en haut. "Jouez comme si vous étiez des chasseurs à réaction", leur a dit Ranieri explicitement. Cette bravoure et cette flexibilité en matière de tactique ont été déterminantes pour Leicester pour remporter le titre.

Cependant, après le départ de Ranieri, Leicester a eu beaucoup de mal jusqu'à ce que Brendan Rodgers soit nommé manager. Contrairement au style de jeu de contre-attaque précédent de Leicester, Rodgers utilise une formation 4-1-4-1 avec plus d'accent sur la possession.

Jusqu'à présent, les Foxes possèdent une possession de près de 55%. Il comprend bien ses joueurs. Il est logique de faire avancer les deux autres milieux de terrain centraux lorsque vous avez un milieu de terrain comme Wilfred Ndidi qui domine pratiquement le milieu de terrain par lui-même. Rodgers fait confiance aux jeunes joueurs. Les goûts de Youri Tielemans, Hamza Choudhury, Caglar Soyuncu et Harvey Barnes figurent tous régulièrement. Sa grande connaissance de ses joueurs et de leurs points forts, associée à leur confiance dans les jeunes joueurs, est le principal facteur de réussite de Leicester – du moins du point de vue de l’entraînement.

Conclusion

En conclusion, les raisons du succès de Leicester City ne peuvent pas être dérivées d’un seul facteur. Mais plutôt une grande variété d'entre eux. Un scoutisme de classe mondiale combiné à des joueurs disciplinés et motivés en plus de propriétaires qui prennent véritablement soin du club et veulent qu'il réussisse. Une recette pour réussir. Le succès de Leicester n'est pas un hasard et cela prouve que les petits clubs ont également une chance de faire de grands progrès.

