SHEFFIELD, ANGLETERRE – 09 FÉVRIER: Billy Sharp de Sheffield United célèbre le premier but de son équipe lors du match de Premier League entre Sheffield United et l’AFC Bournemouth à Bramall Lane le 09 février 2020 à Sheffield, Royaume-Uni. (Photo de Richard Heathcote / .)

La plupart des gens avaient pressenti Sheffield United pour la relégation cette saison, mais ils ont grimpé au-dessus des attentes de tout le monde, plus haut que la fumée émise par les cheminées d’usine du Sheffield industriel autrefois en plein essor. Entre 2011 et 2017, le club a joué en Ligue 1. Après deux saisons consécutives dans le championnat, ils connaissent maintenant leur premier passage en Premier League depuis la saison 2006/07. Quel relais ce fut jusqu’à présent – assis à la sixième place avec 39 points après 26 matches. Mais qu’est-ce qui se cache derrière ce succès soudain? Les raisons du succès de Sheffield United en Premier League seront expliquées dans cet article.

Raisons du succès de Sheffield United en Premier League

Excellent coaching de Chris Wilder

Les superbes tactiques de Chris Wilder jouent sans aucun doute un rôle déterminant dans le succès de Sheffield United. Après deux saisons avec Northampton Town, Wilder a repris les Blades en mai 2016, vers la fin d’une saison de Ligue 1 qui les a vu terminer à la 11e place.

Depuis, il a absolument transformé le club. Sa formation 3-5-2 n’est en aucun cas unique, mais ses arrières centraux qui se chevauchent le sont. Bien que cela puisse sembler inhabituel, cela ne signifie pas que ce n’est pas planifié. En revanche, c’est brillant et dérange leurs adversaires.

Les défenseurs centraux qui se chevauchent accordent à United un avantage numérique et garantissent qu’au moins un homme est libre pour les passes courtes, ce qui permet également à Jack O’Connell et Chris Basham de progresser sans marque. Ensuite, le jeu est intelligemment commuté avec des passes cross-field, celles d’Oliver Norwood étant particulièrement remarquables.

Cohésion, engagement et cohérence de l’équipe

Trois C pour réussir: cohésion, engagement et cohérence. Mis à part les clichés idiots, tous ces aspects sont pertinents pour la saison sensationnelle de Sheffield United. Wilder a déclaré que la principale raison du succès de United était «ses bons personnages». “Parce que lorsque vous signez des joueurs ou gardez des gens au club, vous cherchez à signer et à garder de bonnes personnes également. Vous voulez des joueurs ambitieux. Vous voulez ceux qui peuvent surmonter les déceptions et qui sont altruistes », a-t-il poursuivi.

Billy Sharp et John Lundstram sont des exemples de joueurs incarnant cette philosophie. Tous deux ont réagi de manière constructive en voyant leurs lieux menacés. Cela les a davantage motivés et montre leur engagement. Cet engagement s’applique à tous les membres de l’équipe de United.

Recrutement des joueurs

Au cours de l’été, Wilder a dépensé 43 millions de livres sterling pour recruter dix joueurs pour les Blades. Cela peut sembler beaucoup au début, mais en comparaison avec, par exemple, les 12 joueurs que Aston Villa a signés l’été dernier ou les 15 joueurs que Fulham a signés au début de 2018/19, il y a plus.

Il ne s’agit pas du volume de joueurs, mais plutôt de la qualité des joueurs et des tactiques de Wilder, bien sûr. Wilder a amené plus de joueurs régulièrement depuis 2016. Il s’est concentré en particulier sur la venue de joueurs offensifs cet été, en signant Callum Robinson, Oli McBurnie et Lys Mousset, qui ont uni leurs forces avec Billy Sharp et David McGoldrick à l’avant.

Dans tous les autres postes, Wilder s’appuie en grande partie sur des joueurs qu’il avait auparavant à sa disposition; les joueurs qui étaient là dans League One et le championnat avec United. De plus, Wilder n’a pas peur de se débarrasser des joueurs qu’il juge insuffisants.

Pas de raison unique

Le succès de Sheffield United ne peut pas être dérivé d’un seul facteur. Cependant, on peut certainement affirmer que le plus grand catalyseur de leur succès est Chris Wilder. Il tire le meilleur de ses joueurs et crée un groupe cohésif et engagé.

Cela ne veut rien enlever à ses joueurs. Ils ont fait partie du même parcours et faire ce que Wilder a fait n’aurait été possible avec aucun d’eux. Ses joueurs ont tout mis en œuvre. Grâce à Chris Wilder et à son équipe acharnée, le Yorkshire pourrait voir son premier représentant de la Ligue des champions depuis Leeds United en 2001.

Photo principale