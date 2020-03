Les raisons pour lesquelles Alaba veut quitter le Bayern

Cela continue de compliquer les futurs éloges de David avec le maillot du Bayern. Le défenseur autrichien met fin à son contrat en 2021 et le club bavarois tente par tous les moyens de renouveler une de ses pièces phares ces dernières années. En fait, le mécontentement du joueur est avec lui depuis longtemps et c’est ce qui l’empêche de signer son renouvellement. Parce que? Voici quelques raisons.

Il veut jouer au milieu de terrain

Comme les écoliers, Alaba demande de ne pas jouer la défense. Une pratique qui a été observée ces dernières années avec des inventions, qui ont été très réussies, de Lahm ou Kimmich. Oeuvres de Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. L’ailier veut être comme eux. Il veut également jouer dans une position plus avancée et avec cette promesse, il a signé sa prolongation de contrat en 2016. Cela ne s’est pas produit et Alaba est en colère. À peine un jeu mais pas de façon régulière. Sa position reste celle de l’arrière gauche, où il alterne avec la position centrale. Brillamment, vous devez être juste.

L’explosion d’Alphonso Davies

Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de la prochaine décennie, le Canadien Alphonso Davies menace la place d’Alaba. Les blessures constantes en défense ont fait que l’ailier a commencé à jouer comme couloir où il a définitivement exploité. Laneman gaucher. Où Alaba joue. La perte de notoriété ne lui convenait pas non plus.

Il veut jouer en Espagne

Le rêve d’Alaba est de jouer en Espagne. Le Barça ou le Real Madrid sont ses destinations préférées s’il ne prolonge pas son contrat avec le Bayern. David Alaba a toujours été un rêve interdit pour le Barça. Son transfert a été tenté en 2018 et l’été dernier, il était sur le point de signer, mais le Bayern a toujours refusé de négocier. Avec l’expiration du contrat et le désir de quitter l’Autrichien, la porte est de plus en plus ouverte. Bien que le prix soit encore trop élevé pour le goût du club du Barça. Il demande également plus de huit millions de jetons.

Il n’aime pas le truc de Sané-Alaba

Comme son envie est de jouer en Espagne, il ne veut pas entendre parler d’un possible troc entre Manchester City et le Bayern. Les Bavarois veulent un Sané qui était sur le point de sortir lors du dernier marché d’été avant qu’il ne soit gravement blessé. David Alaba ne veut pas aller voir le Premier ministre et rejettera cette possibilité.