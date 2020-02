Les raisons pour lesquelles le Real Madrid est favorisé contre Manchester City

Madridistas, le moment est venu. Rangez toutes vos fléchettes. Oubliez les récents hoquets intérieurs. Mercredi, la «noche mágica» revient au Santiago Bernabéu. Ce sont les soirées où les festivités du Real Madrid. Aucun autre club européen ne prend la Ligue des Champions aussi au sérieux que le Real. Malgré les meilleurs efforts des médias grand public pour pomper leur favoritisme envers notre adversaire des huitièmes de finale, Manchester City, il y a deux raisons pour lesquelles la balance devrait basculer dans l’autre sens:

Il y a une énorme différence entre continuer la même histoire et essayer de faire une nouvelle histoire. Même si Manchester City a inversé le scénario en Angleterre, l’équipe n’a jamais avancé en finale de la Ligue des champions. De plus, leur manager, Josep Guardiola, a été affligeant dans le plus grand tournoi de club en Europe avec la perte de trois des quatre derniers tours à élimination directe – enregistrant seulement deux victoires sur route depuis cinq depuis 2016. La pression pour tout gagner a été augmentée d’un cran depuis que l’UEFA a récemment interdit Manchester City des deux prochaines saisons de Ligue des champions en raison de violations du fair-play financier de 2012 à 2016.

De l’autre côté de la médaille, les 13 fois champions ne sont pas déroutés par les lumières vives. Sous Zinedine Zidane, l’équipe a une fiche parfaite de 9-0 en huitièmes de finale et a remporté sept des neuf derniers matchs à domicile. Si vous pensez que les anciens joueurs légendaires Cristiano Ronaldo et Keylor Navas en étaient la raison, gardez à l’esprit que l’alignement actuel compte encore 13 joueurs de ces manches et qu’ils ont contribué à une récente séquence de 21 matchs sans défaite cet hiver. Néanmoins, le club prévoit de progresser et le Madridismo souhaite que l’ancien patron de Barcelone, Guardiola, soit éliminé. C’est professionnel ET personnel.

La Ligue des champions fait ressortir le meilleur du Real Madrid. Ils ont marqué 10 buts lors des trois derniers matchs à domicile. Non seulement cela, l’équipe passe à la vitesse supérieure avec la fin avec 36% de leurs buts dans les 15 dernières minutes. Cela est étonnamment contraire à Manchester City, qui a marqué 50% de ses buts entre la 30e et la 60e minute. Le système de possession des citoyens peut être envoûtant et mortel pour les rivaux inférieurs. Cependant, ils affrontent une équipe qui a ajouté une énergie juvénile à des postes clés (ex. Ferland Mendy à l’arrière gauche et Federico Valverde au milieu de terrain central). Si la ligne arrière de Mendy – Ramos – Varane – Carvajal neutralise le trio présomptif de Mahrez – Jesús – Sterling, le milieu de terrain sera en mesure de fournir un soutien offensif à Karim Benzema, qui n’est pas étranger à marquer contre des ennemis européens. Dans l’ensemble, c’est la façon dont vous terminez un jeu qui compte le plus.

Prédiction de la première étape: Real Madrid 2 Manchester City 1

– Christian Paredes (@Xian_D_Paredes) est membre fondateur et ancien président (2012-2016) de La Peña Madridista Sur de California (@RmSurCalifornia)