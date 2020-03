Les raisons pour lesquelles l’UEFA doit mettre fin à la Ligue des champions

Ce lundi, le journal “The Times” a laissé échapper la possibilité que l’UEFA Il prolongera le délai pour l’achèvement de ses deux grandes compétitions interclubs, la Ligue des champions et la Ligue Europa, allant même jusqu’à jouer en août. Quelques heures plus tard, la plus haute instance de football européen a communiqué la réunion qu’elle a convoquée demain mercredi avec tous les secrétaires généraux des fédérations dépendantes. Date où il va parler précisément des horaires des compétitions des équipes nationales et aussi des clubs de l’UEFA.

Surtout ce dernier parce que l’UEFA est à un grand carrefour. Il a besoin économiquement de pouvoir terminer ses compétitions interclubs, surtout quand il vient de reporter le championnat d’Europe d’un an à cause du coronavirus.

Le 16 mars, nous avions déjà expliqué à SPORT l’impact économique de ce report pour l’UEFA. Cela implique que cette année cesse de recevoir près de 2,5 milliards de dollars qu’il avait prévu de prélever sur les revenus télévisés de la compétition de l’équipe nationale. Dont la grande majorité reste dans les coffres de l’establishment du football européen. C’est une monnaie clé pour pouvoir augmenter ses revers avec lesquels affronter toute la structure qui fait bouger l’UEFA.

Des réserves qui, selon ce que le journal SPORT a appris, planent actuellement 570 millions d’euros. Un montant pas élevé, compte tenu de la dynamique de fonctionnement des dépenses de l’entité dans le fonctionnement hiérarchique, et cela explique pourquoi la nécessité d’essayer de terminer les compétitions interclubs est toute.

Parce que ce n’était que dans les droits audiovisuels dérivés de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa qu’il était prévu Saison 2019-2020 environ 3 milliards d’euros. Sur ce montant total, 80% sont répartis entre les clubs et les 20% restants restent dans les coffres de l’UEFA.

En termes économiques, il suppose que environ 1,9 milliard Ils sont répartis entre les clubs participant à la compétition continentale maximale et environ 550 sont destinés à ceux qui participent à la Ligue Europa. Le reste, plus de 500 millions d’euros, va directement aux coffres de l’UEFA. Des montants qui augmenteraient sensiblement les réserves économiques permettant de dépasser plus d’un milliard d’euros.

L’UEFA a donc du mal à maintenir ses deux grandes compétitions interclubs. pour cette saison. Parce que, sinon, vous êtes dans un scénario où vous devriez voir le montant que vous recevez des opérateurs en tenant compte de ce qui a été contesté jusqu’à présent des compétitions avec la répartition ultérieure entre les clubs. C’est-à-dire que jusqu’à la prochaine saison 2020-2021, il ne recevrait pas les revenus audiovisuels mondiaux, d’abord de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, et après la Coupe Euro.

Cela explique chacun des mouvements effectués par la plus haute instance du football européen. D’abord dans son retard à officialiser le report du Championnat d’Europe, puis à annuler les dates initiales de l’éventuelle finale des compétitions interclubs et à laisser entendre maintenant qu’il pourrait même prendre la compétition jusqu’en août. Il y a beaucoup d’argent en jeu.

De plus, l’UEFA rencontre un autre handicap très important dérivé du coronavirus. Contrairement aux compétitions nationales où, une fois qu’ils ont obtenu le feu vert du gouvernement, ils peuvent reprendre la compétition même à huis clos; Dans le cas de l’Europe, il y a le problème des transferts, les restrictions dans les pays en fonction de la pandémie à l’époque. Par conséquent, il n’est pas exclu le différend des matches à huis clos ou à portes ouvertes dans les pays tiers où le pourcentage de sécurité par rapport au Covid 19 le permet.