Les Rangers accueilleront le SC Braga en finale de la Ligue Europa

GLASGOW, ECOSSE – 29 JANVIER: Jermain Defoe of Rangers est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué le premier but lors du match de Premiership Ladbrokes entre les Rangers et le comté de Ross au stade Ibrox le 29 janvier 2020 à Glasgow, en Écosse. (Photo par Ian MacNicol / .)

Jeudi prochain, le retour de la Ligue Europa avec une multitude de rencontres intéressantes. Les Rangers s’affrontent à Glasgow contre l’équipe portugaise SC Braga. L’anticipation entoure l’accumulation de cette confrontation alors que les fans des deux côtés soutiennent leurs équipes.

Les Rangers accueillent le SC Braga lors du premier match à élimination directe de la Ligue Europa

Beaucoup de spéculations entourent les alignements de départ et le résultat de ce dernier 16 match nul de la Ligue Europa: Rangers vs SC Braga.

Étapes de groupe

Les Rangers ont réussi à repousser la compétition européenne en phase de groupes pour propulser les Young Boys de Suisse à la deuxième place des KO par un seul point. Ces derniers dans leur groupe étaient constitués de Feyenoord et du groupe de tête de Porto, ce qui ne serait pas la première fois que les Glaswegiens se heurteraient à l’opposition portugaise cette année.

Le SC Braga est arrivé en tête de leur groupe qui comprenait les hauts voleurs de Premier League Wolverhampton Wanderers, Slovan Bratislava et Besiktas. Le groupe était une bagarre entre les loups et Braga, qui étaient les équipes avec le plus de points.

Nouvelles de l’équipe

Rangers

Borna Barisic fait face à une course pour se mettre en forme à temps pour les huitièmes de finale selon le Sun. Il a subi une blessure à la hanche après la confrontation entre les Rangers et le Hamilton Academical. Ayant raté deux matchs depuis, il semble avoir un doute pour ce match.

Le milieu de terrain Ryan Jack purgera une suspension, ce qui signifie que les Glaswegiens lui manqueront pour le match aller contre le SC Braga. Son expulsion a eu lieu lors du match nul crucial contre les Young Boys.

SC Braga

Il est très probable que la nouvelle signature de Barcelone, Francisco Trincao, a été prêtée à Braga. Les Rangers devront sans aucun doute combler quelqu’un dans leur arrière gauche actuellement vacant pour s’occuper de lui.

L’ailier Rui Fonte faisait partie de l’équipe de Braga qui a récemment battu Benfica en Primeira Liga. Ses performances récentes pourraient signifier qu’il sera sur la feuille de match. Son récent commentaire sur l’atmosphère des fans des Rangers a été archivé par Scott McDermott du Daily Record.

