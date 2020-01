Les Rangers amenant un attaquant passionnant à Ibrox seraient une grande victoire de transfert contre le Celtic – HITC

Les Rangers auraient voulu amener Tyrese Campbell à Ibrox.

Les Rangers et le Celtic ont peut-être déjà des attaquants dans leurs rangs, mais il ne serait pas surprenant de les voir tous deux ajouter de la puissance de feu ce mois-ci ou en été.

Les Rangers ont Alfredo Morelos et Jermain Defoe, mais Morelos suscite un intérêt majeur et Defoe a maintenant 37 ans, donc un ajout jeune et passionnant aurait du sens.

Pendant ce temps, Celtic devra peut-être chercher un successeur potentiel à Edouard, Leigh Griffiths essaie toujours de reprendre sa magie et Vakoun Issouf Bayo n’a pas offert grand-chose depuis son arrivée en janvier dernier.

Maintenant, The Independent rapporte que les Rangers et le Celtic sont désireux de signer l’attaquant de Stoke City Tyrese Campbell, qui est hors contrat à la fin de la saison.

Les Rangers semblent être un participant tardif à la course, car les liens avec le Celtic se sont matérialisés le mois dernier, mais quelle victoire ce serait s’ils pouvaient l’amener à Ibrox.

Campbell, 20 ans, était un talent passionnant avec Manchester City avant de se rendre à Stoke en 2016, et il a montré son potentiel avec quatre buts et une passe cette saison – malgré seulement cinq matchs de championnat.

Rapide et puissant, mais aussi capable de terminer et même de créer après avoir joué largement pour Stoke récemment, Campbell a tellement de potentiel et pourrait être l’héritier idéal de Defoe for Rangers.

Il peut jouer sur l’épaule du dernier homme comme Defoe, et son impressionnant ratio buts / matchs cette saison suggère qu’il pourrait devenir un buteur tout comme Defoe et Morelos.

Son statut contractuel signifie que les Rangers peuvent obtenir Campbell pour une compensation inférieure à 500 000 £, et il n’y aura tout simplement pas beaucoup de joueurs à ce prix aussi prometteurs et excitants que Campbell.

Le Celtic a réussi un mouvement similaire en signant Moussa Dembele de Fulham en 2016, et les Rangers pourraient remporter leur propre victoire en amenant Campbell dans une bonne affaire.

Les Rangers n’auront pas la tâche facile compte tenu de la bataille pour signer Campbell, mais s’ils peuvent le convaincre de venir jouer pour Steven Gerrard plutôt que de se rendre au Celtic, ils auraient un vrai coup d’État en main – à la fois maintenant et pour l’avenir. .