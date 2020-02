Les Rangers confiants de garder leur jeune malgré l’intérêt de la Premier League cinq – HITC

De nombreux clubs de Premier League auraient voulu que la starlette des Rangers de la Premiership écossaise Leon King.

Tottenham Hotspur et Liverpool sont tous deux de grands fans de la starlette Ibrox Leon King, mais les Rangers sont de plus en plus convaincus que le jeune défenseur confiera son avenir aux géants de la Premiership écossaise, comme le rapporte le Daily Record.

L’avenir de l’un des demi-centres les plus prometteurs de Britiain a récemment été mis en doute.

Le fait que les Rangers n’aient pas attaché King à un contrat professionnel a entraîné toute une série de clubs situés en dessous de la frontière. Liverpool, champion en attente de la Premier League, est en train de parcourir le marché pour la prochaine génération de superstars potentielles et, après avoir attiré Harvey Elliott et Sep Van der Berg à Anfield, le Record rapporte que les Reds ont également mis le cap sur King.

Tottenham, Arsenal, Manchester United, Manchester City et même RB Leipzig ont également gardé un œil sur la situation.

Mais il semble que les Rangers aient enfin réussi une percée.

King a rejeté l’offre initiale de contrat du Gers mais, après que le manager Steven Gerrard soit intervenu pour convaincre le jeune Écossais de rester à Ibrox, il semble qu’il est maintenant prêt à mettre du papier sur papier à des conditions professionnelles.

Il est peu probable que la star de la jeunesse écossaise joue régulièrement dans la première équipe de football, avec Connor Goldson, Filip Helander, Nikola Katic et George Edmundson devant lui dans l’ordre hiérarchique, mais c’est toujours un coup majeur pour une équipe de Rangers qui ne voulait pas répéter la situation de «Billy Gilmour».

Un jeune de 15 ans extrêmement talentueux a troqué Ibrox pour Chelsea il y a trois ans et s’est depuis imposé comme l’un des jeunes les plus prometteurs d’un véritable géant de la Premier League.

Cependant, King ne suivra pas les traces de Gilmour.

