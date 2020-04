Les Rangers et Leeds auraient voulu le même joueur, il pourrait être meilleur à Elland Road – HITC

Les Rangers seraient confrontés à la concurrence de Leeds United pour Jack Tucker.

Selon le Daily Mail, les Rangers sont désormais confrontés à une bataille pour signer le défenseur de Gillingham, Jack Tucker, cet été.

On prétend que Gillingham est à court d’argent, et la pandémie en cours signifie qu’ils devront peut-être encaisser Tucker.

Le défenseur central est susceptible de rapporter des frais à sept chiffres après avoir impressionné en Ligue 1 cette saison, mais c’est maintenant une bataille acharnée pour sa signature.

Le rapport indique que les Rangers sont dans la course après avoir été liés à lui depuis quelques semaines, mais Leeds United est maintenant entré dans la bataille pour le défenseur central de 20 ans.

L’équipe de Steven Gerrard doit maintenant repousser Marcelo Bielsa, mais Tucker pourrait en fait être mieux à Elland Road si les deux clubs lui font des offres cet été.

Tucker est un talentueux défenseur de la Ligue de football, mais les Rangers en ont ajouté un l’été dernier à George Edmundson, et il a eu du mal à percer à certains moments cette saison.

En rejoignant les Rangers, Tucker serait en compétition avec Edmundson, Nikola Katic, Connor Goldson et Filip Helander, alors que le défenseur adolescent Leon King a également de grands espoirs.

Pourtant, à Leeds, il y aurait un espace en défense étant donné que Ben White retournera à Brighton et Hove Albion, et Marcelo Bielsa n’a pas exactement une salle de dos centraux en l’état.

Luke Ayling et Gaetano Berardi suppléent souvent à la défense en cas de besoin, mais l’ajout de Tucker donnerait à Bielsa une véritable option de défenseur central pour les années à venir – et bien que les deux soient d’énormes clubs, Leeds devrait être plus attrayant pour Tucker en ce moment.

