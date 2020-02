Les Rangers ont subi une énorme blessure avant le match retour de Braga

Date de publication: Mardi 25 février 2020 à 7h46

Borna Barisic s’est envolée pour Braga avec le reste de l’équipe des Rangers avant l’affrontement de la Ligue Europa mercredi après avoir secoué une blessure au dos.

Le manager Steven Gerrard devrait également donner à Florian Kamberi son premier départ dans le Gers à la place du meilleur buteur interdit Alfredo Morelos, tandis que Ryan Jack sera à nouveau disponible après avoir raté le match aller – que les Rangers ont gagné 3-2 – par suspension.

Mais Jon Flanagan, Matt Polster, Jordan Jones et Brandon Barker ont tous été laissés pour compte à Glasgow tandis que Jermain Defoe (veau) et Filip Helander (pied) sont toujours blessés.

Effectif provisoire des Rangers: McGregor, Tavernier, Barisic, Halliday, Edmundson, Goldson, Katic, Davis, Jack, Kamara, Arfield, Aribo, Hagi, Kent, Ojo, Stewart, Kamberi, Foderingham.

Gerrard, quant à lui, insiste sur le fait que les Rangers ne resteront pas assis contre Braga.

Il a déclaré: «Nous voulons venir ici et porter une menace, nous voulons venir ici et causer autant de problèmes à Braga que possible sur la défense.

«Nous ne venons en aucun cas ici pour tenir le coup et souffrir pendant la majeure partie du match.

«Je pense qu’il était tout à fait clair la semaine dernière que nous avions des problèmes liés à notre forme et peut-être que des individus dans notre forme faisaient des choses différentes de ce que nous voulions qu’ils fassent.

«Une fois que nous nous sommes regroupés et réinitialisés à la mi-temps et que nous avons joué en équipe avec la bonne structure, cela nous a permis d’être plus une menace et d’être plus offensif.

«La différence entre les deux mi-temps était que nous avons tenté notre chance dans la seconde.

“Nous nous attendons à ce que demain, si nous avons le bon plan de match et le réalisons au mieux de nos capacités, nous pouvons causer des problèmes ou créer des chances, puis c’est à chaque joueur de s’exécuter.”