Les Rangers pensent qu’un objectif de 400 000 £ pourrait devenir un joueur de plusieurs millions de livres à Ibrox – HITC

Les Rangers seraient prêts à intensifier leur intérêt pour l’attaquant, que Steven Gerrard pourrait amener à Ibrox pour un prix réduit cet été.

Les Rangers pensent que Tyrese Campbell pourrait devenir un joueur de plusieurs millions de livres s’il était développé correctement à Ibrox, selon Le record quotidien.

Le journal affirme que les Rangers devraient intensifier leur intérêt pour l’attaquant de Stoke City, qu’ils ont envoyé régulièrement des éclaireurs, et pour lequel le Celtic a «commencé à avancer».

Campbell – dont le père, Kevin, compte Arsenal et Everton parmi ses anciens clubs – est hors contrat à Stoke l’été prochain et on dit qu’il pourrait être signé par un club écossais pour environ 400000 £ de compensation.

Les rivaux anglais des Rangers – qui incluent Wolverhampton Wanderers et Crystal Palace, selon Le record quotidien – pourrait devoir payer beaucoup plus cher pour le jeune de 20 ans, comme Stoke l’a découvert en le signant dans des circonstances similaires en 2016.

Campbell aurait coûté aux Potters 1,75 million de livres sterling, mais n’a commencé que 11 de ses 30 apparitions pour le club et il semble peu probable qu’il reste au Bet365 Stadium au-delà de la fin de son contrat.

Le football régulier en équipe première pourrait donc figurer en tête de l’ordre du jour de Campbell pour décider de son prochain club.

Et les Rangers peuvent imaginer leurs chances de le livrer, le sort de Jermain Defoe n’ayant pas encore été prolongé dans la saison prochaine et la liste d’admirateurs d’Alfredo Morelos semblant s’allonger au fil du match.

Le Gers n’a qu’à regarder le succès du Celtic avec Moussa Dembele, un autre attaquant arraché pour une somme dérisoire du deuxième niveau de l’Angleterre, comme preuve de la rapidité avec laquelle quelques centaines de milliers de livres sterling peuvent être transformées en frais à huit chiffres (£ 20m après seulement deux ans dans le cas du Français).