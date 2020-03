Les Rangers ratent la signature de l’accord de 200 000 £, le club annonce officiellement sa destination – HITC

Les Rangers auraient voulu que Liam Smith de Kilmarnock, son rival de la Premiership écossaise, se dirige plutôt vers Manchester City, à Pep Guardiola.

Kilmarnock a confirmé via son site officiel que le jeune Liam Smith, très apprécié, a rejoint les géants de la Premier League à Manchester City, mettant ainsi fin à toute spéculation selon laquelle il pourrait plutôt se rendre aux Rangers.

Chaque fois qu’un joueur du potentiel de Smith se présente sur le marché, il ne faut pas longtemps avant que les champions en titre de la Premier League (et oui, ils portent toujours la couronne pour l’instant) reniflent.

Kilmarnock est naturellement déçu de voir leur sensation de l’adolescence partir, comme James Fowler, chef des opérations de football, l’a clairement expliqué, mais la tenue d’Ayrshire était impuissante à empêcher Pep Guardiola, qui avait auparavant tout conquis, de prendre Smith loin de leur nez.

Le Sun a récemment rapporté que les Rangers et Liverpool étaient également intéressés par l’Ecossais au visage nouveau, qui devait être disponible pour aussi peu que 200 000 £ de frais d’indemnisation.

Il reste à voir, cependant, si Smith a fait le bon choix.

L’académie de Manchester City peut être un endroit brutal avec une telle compétition pour les places. Il suffit de demander à Jadon Sancho, au rabbin Matondo et à Brahim Diaz, qui ont tous été contraints de partir pour chercher du football en équipe première.

Et qui peut dire que les Rangers ne finiront pas par débarquer Smith de toute façon, peut-être avec un accord de prêt à court terme. Celtic, via Patrick Roberts, Jason Denayer, Daniel Arzani et John Guidetti, a profité à maintes reprises de l’équipe surchargée de Man City.

Dans d’autres nouvelles, Report: le président du club heureux de vendre son capitaine de 15 buts avec Everton enthousiaste