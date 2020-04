Premier League



Les référents de Chelsea qui ont pleuré sans consolation pour Mourinho





Christian Felipe Amezquita Ortiz





14 avril 2020 à 20 h 07

Cela a été révélé par Steve Sidwell, un ancien joueur de football qui a joué pour Chelsea dans les années 2000.

Steve Sidwell, un ancien footballeur de Chelsea, a révélé une anecdote sans précédent sur le passé de José Mourinho en tant qu’entraîneur de Chelsea lors de sa première étape. Rappelons que le Portugais était une grande idole des ues Blues dans les années 2000.

Selon Sidwell dans les médias britanniques, ‘Mou’ a réussi à avoir un impact important sur ses entraîneurs, bien qu’il n’ait pas été aussi longtemps entraîneur. Rappelons que sous son mandat, l’équipe londonienne a remporté deux Premier League consécutives, une FA Cup, un Community Shield et deux Capital One.

Peu à peu, il a gagné le respect de toute l’Europe pour ses innombrables réalisations. Malgré cela, il a soudainement démissionné de Chelsea en 2008. Sidwell a rapporté qu’il avait appris la situation “pendant que j’emmenais ma femme à l’aéroport, puis ils m’ont appelé et nous ont tous convoqués à Cobham.”

Il a ajouté qu’une fois sur place, tout était très étrange parce que “lorsque José est venu dire au revoir, on n’a rien entendu, on aurait dit que quelqu’un était mort”. Soudain, le milieu de terrain a été choqué parce qu’il a vu “des gens aussi forts que Lampard, Terry et Drogba pleurer au sol ou tout simplement s’effondrer, vous vous fâchez et vous ne comprenez pas”.