Les règles d’or de parler de football sur Twitter

Le manager de Fulham, Scott Parker, a parlé ce week-end des effets psychologiques négatifs que les médias sociaux peuvent avoir sur les joueurs. Tant d’abus leur sont dirigés. Ajoutez à être marchandisés comme s’ils n’étaient que de simples produits (pas des humains) à acheter et à vendre et nous pouvons commencer à ressentir la pression sous laquelle ils vivent et quels pourraient être ses effets.

Il existe des opinions très mitigées sur les joueurs ayant même un compte Twitter et sur ce qui devrait être publié, précisément en raison de la toxicité potentielle. Personne ne peut trouver un abus agréable ou simplement le supprimer; tout ce que vous pouvez faire est de vous en protéger.

Le football prenait récemment une minute pour la pleine conscience et cela devrait s’appliquer à nous tous: manager, joueurs, fans, écrivains, gens des médias. Je suis sûr que cela vous est arrivé. Vous faites un commentaire aléatoire sur le football sur Twitter et revenez pour vous retrouver au centre d’une tempête et au pilori de centaines de personnes. Si vous avez un profil, cela peut se multiplier par mille.

Le degré d’insultes paranoïaques, sournoises, vulgaires, passives-agressives et la méchanceté pure et simple sont parfois stupéfiants. Difficile de comprendre que tout cela ne concerne que le football.

Je me demande souvent quel pourcentage d’utilisateurs de Twitter sont des abuseurs, j’entends par là les méchants persistants qui poursuivent toujours les gens. S’agit-il d’une majorité ou d’une petite minorité? Bien que j’ai eu beaucoup d’abus au cours de la dernière décennie, je reçois des commentaires beaucoup plus drôles, pleins d’esprit, intéressants, anecdotiques riches et fascinants, qui éclairent et éclairent. Et ce sont eux qui rendent le médium si divertissant, mais qui mettent également la culture de la maltraitance en évidence, non seulement comme une perte de temps, mais comme un exercice inutile sur un spectre qui va de ridicule à stupide.

Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas simplement être civils? Comment en sommes-nous arrivés à cette situation? Voici une partie de ce que j’ai appris jusqu’à présent:

* N’écrivez pas positivement sur un club de football; cela montre simplement que vous êtes partial et que vous suivez un récit.

Vous n’avez jamais posé cette question lorsque City remportait les triples, mais parce que Liverpool se débrouille si bien, vous demandez. Va te faire foutre

– West Ham Transfers (@westhamtransfer) 20 janvier 2020

* Mais n’écrivez pas négativement à propos d’un club de football, car cela montre simplement que vous êtes partial et que vous suivez un récit. Mais rappelez-vous, si vous n’écrivez pas du tout sur un club, c’est parce que vous avez un parti pris contre eux et que vous suivez un récit. Et si vous écrivez quelque chose avec lequel un agresseur n’est pas d’accord, cela ne sera pas accepté comme une simple divergence d’opinion, mais comme une preuve que vous êtes un putain de crétin mort de cervelle qui devrait mourir.

* Ne critiquez jamais les propriétaires d’un club, peu importe à quel point vous les trouvez offensants. Si vous êtes critique, vous pouvez vous attendre à subir le plus grand nombre d’abus sur les réseaux sociaux que vous recevrez toute l’année de la part des fans du club, mais ce sera, ironiquement, l’un des articles les moins lus que vous écrivez, car les agresseurs aiment répondre en un grand nombre de ce qui se dit sur ce que vous avez écrit, plutôt que sur ce que vous avez réellement écrit.

* Ne suggérez jamais aux gens de lire votre article plutôt que de simplement répondre au titre. Ils ne s’excuseront jamais pour cela et si vous signalez l’erreur de leurs manières, ils vous retourneront cela avec «précieux, beaucoup?» Comme si leur ignorance était de votre faute.

* Ne travaillez pas pour de l’argent car il y a toujours un lien, aussi éloigné soit-il, entre quelqu’un qui vous paie et quelque chose ou quelqu’un de mauvais, et cela fait de vous un hypocrite qui doit être exposé au monde avec des insultes et des emojis passifs-agressifs. Mais n’oubliez pas que si vous travaillez gratuitement, cela prouve simplement que vous n’êtes pas un écrivain sérieux, pas un professionnel et que vous devez f ** king vous tuer.

* Si vous n’avez pas de réponses à tout, vous n’êtes pas autorisé à avoir une vue sur quoi que ce soit. Si vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes, vous n’êtes pas autorisé à critiquer quoi que ce soit. Voir aussi: whataboutery.

* Vous devez croire que le jeu d’aujourd’hui est de «meilleure qualité» qu’à tout autre point, bien que non spécifié, dans le passé. Si vous n’acceptez pas cette généralisation injustifiable, vous n’êtes qu’un vieux dinosaure pathétique f ** king. Cependant, si vous préférez ne pas avoir une brique sur le visage lorsque vous allez à un match de football et ne pas être entouré de gens scandant «il n’y a pas de noir dans l’Union Jack» comme vous le faisiez dans les années 1980, alors vous êtes un PC de la classe moyenne réveillé libérant de l’énurésie.

* N’admettez pas aimer ou admirer qui que ce soit, car il ou elle a déjà dit ou fait quelque chose qui n’est pas parfait ou correct à 100% et est donc aussi mauvais qu’Hitler et vous aussi et pour le prouver, voici un emoji qui roule les yeux pour exprimer de façon appropriée le dégoût au lieu de pouvoir utiliser des mots de manière significative comme un adulte. Voir aussi: communiquer via des mèmes au lieu de mots.

* N’oubliez jamais de mettre la mise en garde «pas tout le monde» dans une déclaration générale. Si vous n’avez pas fait une liste de tout le monde et de tout ce à quoi aucune déclaration ne s’applique, vous méritez tous les abus qui viennent à votre rencontre, en particulier de la part des agresseurs qui pensent que tout ce que vous dites ne s’applique pas à eux, même si cela presque le fait certainement et protester contre ce fait est un marqueur clé de la preuve de ce fait. Voir aussi: féminisme et questions de genre.

* Mais ne vous plaignez jamais des abus que vous recevez. Vous le demandez. Vous êtes celui qui veut que les gens lisent ce que vous avez écrit, n’est-ce pas? Eh bien, qu’attendez-vous alors? N’oubliez jamais que c’est toujours de votre faute et que vous méritez les abus parce que vous êtes de la merde. Et de toute façon, ce ne sont que des mots. Ignore les. Mais si vous les ignorez, c’est juste la preuve que vous êtes un élitiste arrogant.

* Ne portez pas de jugement ou ne jetez un point de vue sur rien sans être parfait à 100%. Si vous avez fait mais n’avez jamais eu raison dans tout ce que vous avez dit et fait et que vous n’avez jamais commis d’erreur de toute votre vie, vous êtes un hypocrite qui doit être décrié comme une très mauvaise personne par les archéologues de la chronologie et limogé. N’oubliez pas que tout et tout le monde est brillant ou horrible. Il n’y a aucun apprentissage, aucune croissance, aucun changement autorisé et absolument aucune nuance de gris ou de nuance dans la façon dont les écrits ou les commentaires sur le football sont reçus. Vous avez raison ou tort, et surtout, mon pote, vous vous trompez vraiment.

* Ne changez jamais d’avis. Si vous le faites, vous êtes un hypocrite pour ne pas croire les mêmes choses pour toujours. Adoptez une position à l’âge de 16 ans et respectez-la jusqu’à ce que vous soyez mort ou vous obtiendrez les accusations “ comment se fait-il que vous ayez dit quelque chose de différent il y a trois ans? ” De personnes qui veulent juste vous attaquer et qui ne peuvent probablement pas concevoir concept de changer d’avis ou d’avoir à faire évoluer une vue pour accueillir de nouvelles informations ou de nouveaux événements. Mais n’oubliez jamais que si vous ne changez pas d’avis sur quoi que ce soit, vous êtes un dinosaure à l’esprit étroit, sectaire, à l’ancienne et sous le mépris.

Pour un changement de ton, John Nicholson défend Stoke, critique le Barça et est un hypocrite tous azimuts http://t.co/3sd21wP5 #howishepaidforthis

– Daniel (@VanDasey) 26 septembre 2011

* Tout ce qui est écrit dans le magazine, le journal, le site Web, le blog ou le mur des toilettes où votre travail est publié doit également être votre point de vue. Si un autre contenu contredit quelque chose que vous avez écrit, vous êtes un hypocrite. Tout le monde à chaque publication doit être d’accord sur tout et si vous ne le faites pas, vous êtes tous hypocrites et méritez tous ces émojis fronceurs passifs-agressifs utilisés pour affirmer la supériorité morale et intellectuelle de l’affiche.

* Ne dites pas que vous aimez les femmes dans le football de quelque façon que ce soit. Ne dites pas que vous aimez le football féminin. Ne dites pas que vous aimez les femmes experts ou commentateurs. Vous ne le pensez pas, vous êtes juste un signal de vertu.

* N’essayez jamais d’être intellectuel sur quoi que ce soit, cela vous rend juste prétentieux. Et ne vous plaignez certainement jamais d’une culture d’anti-intellectualisme, qui fait de vous un snob qui n’aime même pas le football. Mais si vous énoncez l’évidence ou simplifiez les choses, vous ne faites que patronner votre public avec du journalisme paresseux et des appâts cliquables.

* Et pendant que nous parlons d’appâts cliquables, même si vous écrivez 3000 mots et passez huit heures à construire un morceau de manière réfléchie, les abuseurs le rejetteront toujours comme appât cliquable, même si la définition de l’appât cliquable n’est pas un morceau écrit en soi, c’est le come-on pour cliquer sur le lien pour aller lire la pièce. Mais ne signalez jamais cette erreur à ceux qui vous accusent à tort d’écrire des appâts cliquables, petite piqûre pédante précieuse.

* Surtout, n’écrivez pas un article se plaignant de tous les abus que vous obtenez – qui n’oublie pas que c’est de votre faute de toute façon – car cela montre à quel point vous êtes un petit flocon de neige qui vous regarde. Et juste pour prouver le mépris dans lequel ils vous tiennent, ils ont inclus 12 emojis qui pleuraient de rire dans leur message. C’est la norme de discours par défaut.

Il. Est. Insensé. Il s’agit d’une version du monde qui est construite, démolie et reconstruite toutes les heures de chaque jour pour quiconque publie ou écrit sur le football. Tous sont ouverts à des abus incessants et tous devraient les absorber à l’infini, comme s’il s’agissait d’une forme de divertissement valable.

Il convient de souligner que les abus liés au football sont presque la seule province du mâle de l’espèce. Peu de femmes menacent de se mordre le visage pour une insulte perçue à leur club de football. Alors peut-être que pour changer cette culture, nous devons changer la culture de la masculinité.

Être horriblement répété aux yeux du monde sur le football sur Internet est une perte de temps, d’énergie et de vie. C’est probablement un marqueur de la mauvaise santé mentale et n’atteint la racine carrée de rien, sauf pour gaspiller votre vie en créant de la négativité. Et vous ne pouvez pas le faire gratuitement. Vous ne battez pas le diable pour votre ennemi sans souffrir le mal aussi.

Seul l’amour soutient, seul l’amour demeure. Nous ne devons pas être laiteux et sans grain dans la façon dont nous discutons du jeu, juste polis, raisonnables et gardant une perspective. Ou hé, tu sais quoi? Nous pourrions simplement nous taire parfois. Mais malheureusement, je sais que certains mettent déjà en signet ces mots à utiliser contre moi à l’avenir. C’est là que nous en sommes maintenant. Mais nous ne devons pas l’être.

John Nicholson