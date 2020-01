Les remerciements de Lo Celso au Betis

Son passage a été éphémère, à peine un an, mais l’Argentin remercie les Verdiblancos.

Giovani Lo Celso a été officiellement présenté comme joueur de Tottenham, après la clôture de son transfert. Dans une lettre publiée par ses réseaux sociaux, Lo Celso était non seulement reconnaissant envers les Spurs, sa nouvelle maison, pour sa confiance, mais il réfléchissait à son passage par Benito Villamarín, où sa carrière avait connu d’agréables moments.

«Je veux profiter de l’occasion pour remercier et dire au revoir au Real Betis, un autre grand club qui m’a ouvert les portes et m’a fait sentir comme chez moi. Merci pour tant de beaux moments partagés », a-t-il affirmé.

Concernant son contrat permanent avec les Londoniens, il a déclaré: «Je suis très heureux de rendre mon contrat avec Tottenham officiel et très reconnaissant de continuer à représenter ce club. Merci à tous ceux qui rendent cette équipe possible et surtout aux fans pour leur soutien. »