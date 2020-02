Les renforts de Brindisi arrivent dans la médiane, sortant un jeune homme revient à C.

BRINDISI. Hier soir, le Brindisi Calcio il a défini deux opérations entrantes, un double prêt qui livre des milieux de terrain à monsieur Ciullo Giovanni Balsamà et Antonio Scognamiglio.

CURRICULUMS

Balsamà, emprunté à Benevento Calcio, est né à Messine le 7 septembre 2000 et est un milieu de terrain élevé dans l’équipe de jeunes ACR Messine; à l’été 2019, Bénévent vient le chercher et le prête à Corigliano Calabro avec qui, dans la saison sportive en cours, il collectionne dix apparitions en tamponnant un filet.

Scognamiglio, originaire des États-Unis Pianese avec la formule de prêt, est né à Torre del Greco le 28 juillet 2001. Milieu de terrain, Scognamiglio a grandi dans les équipes de jeunes de Paganese et Cavese tandis que la saison dernière, il a joué dans la formation Berretti de Virtus Entella avec qui a remporté le championnat national “Dante Berretti” de Serie C et la Super Coupe d’Italie en battant le même âge que Turin en finale.

ADIEU

Le club de biancazzurro accueille à la place le footballeur Andrea Lombardo qui revient du prêt au Calcio Catania. Le milieu de terrain de la classe 2000 avait jusqu’ici accumulé cinq apparitions pour un total de 242 minutes.