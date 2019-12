Les renforts que veut Zubeldía

Une fin d'année de nombreux mouvements s'annonce dans les clubs de la Super League. Aujourd'hui, Lanús a commencé la pré-saison avec quelques absences cherchant à atteindre le redémarrage du tournoi dans des conditions optimales pour continuer à se battre bien au-dessus.

Et qui a fait référence aux noms qu'il aimerait avoir en renfort pour l'année prochaine est Luis Zubeldía. Le DT du Grenat a déclaré que "j'aime beaucoup Ricardo Centurion, il peut jouer pour n'importe laquelle des trois positions offensives, à droite, à gauche et à l'intérieur." Mais il a souligné qu '"il est également difficile pour lui de venir".

De plus, l'entraîneur a déclaré que "Sánchez Miño l'aime aussi, tout comme Paolo Goltz. J'ai besoin de me renforcer avec quatre joueurs de ce style, mais c'est une année très difficile à intégrer." Ainsi, il a laissé le doute sur l'arrivée possible de nouveaux noms sur le campus. Cependant, en dialogue avec La Red, Zubeldía est enthousiasmé par le retour du tournoi qui l'a comme l'un des protagonistes et a déclaré que "nous avons le droit d'être enthousiasmés par le championnat, c'est bien. C'est la beauté du football argentin."