les renouvellements de Buffon et Chiellini sont prêts

À la maison Juventus tout est prêt, il ne manque que l’officialisme: Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini sont prêts à renouveler leur contrat. Selon Sky Sport, les deux sénateurs bianconeri prolongeront leur présence à Turin pour une année supplémentaire, avec la possibilité de clôturer leur carrière simultanément.

Une histoire importante

Il y a quelques années, l’auteur-compositeur-interprète Giorgia il a produit sa célèbre “Une histoire importante”. Un titre plus apte que cela à résumer la situation des deux piliers de la Juventus ne pouvait être là.

Buffon arrive à Turin en été 2001 et joue, jusqu’en 2018, 509 matchs avec 380 buts pour ensuite laisser tout et tout le monde, PSG. On pensait qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière dans la ville des frères Lumière, mais comme on nous l’a enseigné plusieurs fois, certains amours ne se terminent pas. Il en va de même retour dans la capitale piémontaise le 4 juillet 2019 et accepte le rôle de deuxième gardien de but. Il joue seulement 7 matchs avec 7 buts et décide de renouveler son contrat pour une autre année.

Même discours, ou presque, pour Chiellini qui, de 2005, fait partie intégrante du projet Juventus. Pour lui 386 apparitions et 27 centres entre le championnat et les coupes, un grand nombre pour un grand champion. Maintenant, à 35 ans, il est prêt à signer son ajustement contractuel pour une autre saison; une autre année d’amour pour les couleurs noir et blanc.