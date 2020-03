Les revendications salariales «vertigineuses» de Paul Pogba rendent la Juventus peu probable

L’avenir du milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, reste dans le doute, mais un problème est devenu plus clair: ses exigences salariales.

La Juventus, le Real Madrid, le Paris St Germain et, selon Calciomercato.com, Barcelone poursuivent tous la signature du Français.

De plus en plus de rapports suggèrent également que Pogba pourrait également vouloir signer un nouveau contrat à Old Trafford, bien que Calciomercato pense que le désir du joueur est toujours de quitter Manchester.

En ce qui concerne le départ de Pogba, le problème a toujours semblé être le vaste fossé entre le prix demandé par United et la valorisation que les clubs de chasse lui ont attribuée.

Comme indiqué ici en février, les Red Devils ont résisté à quelque chose dans la région de 150 millions de livres sterling, tandis que la véritable valeur marchande de Pogba – et le prix que ses prétendants semblent potentiellement prêts à payer – est d’environ 85 millions de livres sterling.

Même si United voulait simplement récupérer ce qu’ils ont payé pour l’énigmatique Français – 94,7 millions de livres sterling – il y aurait encore un écart de 10 millions de livres sterling à combler dans les négociations.

Mais accepter des frais de transfert n’est pas la seule pierre d’achoppement à un transfert Pogba. Selon Calciomercato, Pogba réclame un salaire «proche de 20 à 10 millions d’euros par saison».

Cela équivaut à 350 000 £ par semaine, une énorme augmentation par rapport à ses 290 000 £ par semaine.

Calciomercato décrit cela comme un chiffre «vertigineux» et représenterait environ le double du salaire du reste de l’équipe de la Juventus, à l’exception bien sûr de Cristiano Ronaldo.

Tout simplement, il semble peu probable que la Juventus soit disposée à couvrir les frais de transfert ou la demande de salaire et il est donc très peu probable que cet accord se produise.

United serait sur le point de déclencher la clause de prolongation d’un an du contrat de Pogba, qui le garderait à Old Trafford jusqu’en 2022, date à laquelle il aura 29 ans. Ils seraient peut-être prêts à lui offrir un nouveau contrat pour le garder au club, mais seraient-ils prêts à accorder à Pogba ce genre d’augmentation de salaire alors qu’il reste encore deux ans et demi sur son contrat actuel?

Les Red Devils sont dans une position de négociation relativement solide dans la mesure où ils ont le joueur sous contrat pour les années de pointe de sa carrière et peuvent continuer à s’asseoir et à mettre le prix demandé qu’ils veulent sur la tête de Pogba.

Et si les revendications salariales du Français sont vraiment telles que rapportées par le point de vente italien, il semble que seuls le PSG, Barcelone ou le Real Madrid pourraient se permettre de verser ce type d’argent pour le joueur de 27 ans. Reste à savoir s’ils veulent suffisamment de Pogba pour le faire.

United se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup après sa victoire à Derby. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!