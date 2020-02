Les rivaux de Premier League peuvent voler une marche sur Everton, Aston Villa et Wolves, un adolescent cible arriverait cette semaine – HITC

Brighton et Hove Albion semblent avoir fait le premier pas pour un joueur précédemment lié à Everton, Aston Villa et Wolverhampton Wanderers.

Un joueur qui évolue dans des clubs comme Everton, Aston Villa et Wolverhampton Wanderers, dit-il «désireux d’atterrir» avant la fenêtre de transfert de janvier, rejoindra cette semaine un de leurs rivaux en Premier League, selon Le soleil écossais.

Il avait été affirmé qu’Everton menait Aston Villa, Wolves and co dans la «poursuite» du jeune défenseur central académique de Hamilton, Jamie Hamilton (Teamtalk).

Mais Hamilton passera les prochains jours à s’entraîner avec Brighton et Hove Albion, selon Le soleil écossais.

Les Accies n’ont pas de match avant la semaine de mercredi, ce qui permet à Brighton de jeter un œil à leur dernière perspective brillante.

Les joueurs de Crystal Palace, James McArthur et James McCarthy – qui ont passé six ans à Everton – et Lewis Ferguson d’Aberdeen, ont tous gravi les échelons à New Douglas Park.

Et le côté Premiership pourrait avoir du mal à empêcher Hamilton de les rejoindre dans le sud, mais il reste à voir si Brighton sera contesté par des gens comme Everton, Aston Villa ou Wolves.

Everton, Aston Villa, Wolves ou Brighton – quel club est le meilleur pour Hamilton?

Dans d’autres nouvelles, “Gotta be something to it”: Certains fans du Celtic se grattent la tête pour le traitement d’un joueur populaire de 2 millions de livres sterling