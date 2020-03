Les Roms ne savent pas comment se rendre à Séville: les pourparlers UEFA-Espagne se poursuivent

L’interdiction des vols entre l’Italie et l’Espagne imposée par le gouvernement ibérique crée de nombreux problèmes pour Rome, recherchant une solution pour se rendre à Séville et jouer le match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les Giallorossi travaillent avec le gouvernement pour un permis spécial, car jusqu’à présent, seuls les vols d’État peuvent voyager entre les deux pays. La charte de 15h30 reste la solution la plus viable, mais le feu vert des autorités ibériques est nécessaire, avec lequel l’UEFA dépense également.