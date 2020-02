Les rouges se recalibrent tout en se rapprochant à moins de 15 points …

Date de publication: samedi 15 février 2020 8:39

Liverpool trouve un moyen de gagner; Norwich en trouve un à perdre. Et ça change…

Les Reds ont levé un autre obstacle entre eux et le titre de Premier League, ramenant leur objectif à seulement 15 points. À ce rythme, Anfield organisera un défilé des vainqueurs avant la fin du mois de mars, en particulier dans cinq semaines, lorsque Roy Hodgson reviendra pour une réunion inopportune avec son ancienne équipe.

Norwich a essayé de retarder l’inévitable, aujourd’hui et dans le sens de la marche de Liverpool vers le titre, mais compte tenu de ce que cette saison nous a appris sur les deux côtés de Carrow Road, Sadio ManeLa 70e minute n’a surpris personne.

Ce n’est pas pour gâcher la tentative des Canaries de devenir la première équipe à renverser Liverpool ce trimestre, ni même la deuxième pour les empêcher de gagner. Les hommes de Daniel Farke, avec deux banques étroites de quatre, ont tellement limité les Reds en première période que ce sont eux qui ont eu la meilleure occasion d’ouvrir le score. Ils se sont également rapprochés en deuxième période quand Alex Tettey a frappé l’extérieur du poteau d’Alisson. Mais à ce moment-là, l’acharnement de Liverpool avait repris.

C’est cette qualité parmi tant d’autres qui brille le plus de cette équipe de Liverpool. La constance qui a vu les hommes de Jurgen Klopp aller 43 matchs sans défaite, dont les 17 derniers ont été des victoires, avec 10 feuilles blanches au cours des 11 derniers, tout en marquant lors de leurs 35 derniers matchs. Il est peut-être impossible d’apprécier dans son immédiateté ce que Liverpool fait cette saison.

La seule préoccupation que Klopp pouvait avoir avant de voyager à travers le pays à Norwich était que l’élan avait été freiné par les vacances d’hiver. Le patron des Reds insistait pour que ses joueurs en aient un – le même pour lui et son personnel – avec beaucoup de ses joueurs profitant de l’occasion pour voler à travers le monde à la recherche de repos et de récupération ensoleillés.

«C’est fou. Je ne le comprends pas vraiment “

Jurgen Klopp, peut-être pour la première fois, réfléchit à ce que Liverpool soit si clair en tête de la Premier League

📲 Regardez gratuitement tous les faits saillants ici: https://t.co/w53klfNrOn pic.twitter.com/MiWgkVXc3Z

– Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 15 février 2020

Il n’aura pas échappé à Klopp que la période immédiatement après une pause hivernale non officielle la saison dernière a été celle où la poursuite du titre de Liverpool a échoué. Après une pause de 11 jours à la fin du mois de janvier dernier, les dirigeants de la Premier League ont tiré trois de leurs quatre prochains matchs dans toutes les compétitions et cinq de leurs sept prochains matchs, y compris par un pré-Brendan Rodgers Leicester, West Ham et un Côté Manchester United tombant comme des mouches devant les Reds à Old Trafford. Un autre match nul dans le derby du Merseyside les a vu abandonner la première place qu’ils n’ont jamais regagnée.

Klopp ne le dirait jamais publiquement, ni même en privé, sauf à quelques privilégiés, mais subir un sort similaire n’aurait pas été dans son esprit à Carrow Road. Le but ici était la victoire, bien sûr, mais aussi le recalibrage à temps pour d’autres défis en dehors de leur charge nationale.

Les rois régnants d’Europe sont de retour en action en Ligue des champions mardi lorsqu’ils affronteront l’Atletico Madrid et ce fut un échauffement pour leur retour au Wanda Metropolitano, le théâtre de leur sixième couronnement continental.

Klopp a nommé son XI le plus fort possible tout en considérant la nécessité de remettre Mane en action après sa mise à pied de trois semaines et demie. La star du Sénégal, avec Fabinho, a été introduite à l’heure exacte dans un changement qui aurait presque certainement eu lieu quel que soit le score.

🦶 Pied droit – 59

🦶 Pied gauche – 27

🥅 En-tête – 14

🔴 Liverpool – 75

😇 Southampton – 25

💯 C’était le 100e but de Sadio Mane dans le football anglais.

👏 #NorLiv #LFC pic.twitter.com/4m0IVGm2o4

– Sporting Life Football (@SportingLifeFC) 15 février 2020

En l’état, Liverpool avait besoin de Mane pour aider à briser la résistance tenace de Norwich. Tim Krul excellait devant l’entraîneur des Pays-Bas Ronaldo Koeman, bien que mis à part un double arrêt qui comportait un bloc fabuleux pour refuser Naby Keita comme son crescendo, le gardien des Canaries n’était que légèrement testé.

Mane a encore une fois fait la différence. Il a surclassé Christoph Zimmerman pour faire une meilleure passe du ballon de Jordan Henderson qu’il ne l’était peut-être avant de tourner et de ne laisser aucune chance à Krul avec une finition basse.

Donc, un autre match dans lequel Liverpool a marqué, gardé une feuille blanche et gagné. Un autre match à domicile que Norwich n’a perdu que par un seul but. Pas au cours des trois derniers mois, un match à Carrow Road n’a été réglé par plus que le but étrange, mais une seule fois, contre un misérable camp de Bournemouth, les Canaries se sont-ils sortis du bon côté de ces affaires difficiles.

Il y a une certaine inévitabilité sur le sort de ces deux côtés en mai. Norwich manque de temps pour arrêter la pourriture; Liverpool manque d’obstacles. Encore cinq à faire.

Ian Watson