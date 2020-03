“Les salaires? Nous abandonnons 70% et sommes prêts à payer ceux qui travaillent dans le club”

BARCELONE (SPA). Ces derniers jours en provenance d’Espagne des nouvelles contradictoires sur la volonté des footballeurs de Barcelone de réduire les salaires à un moment décidément délicat pour le pays en raison de l’urgence du Coronavirus.

LE MESSAGE DU DIEZ BLAUGRANA

Ce matin, le leader Blaugrana, Leo Messi, avec un communiqué de presse publié sur ses profils sociaux officiels, il précise la position de l’équipe. Ses coéquipiers ont rapidement republié le message qui éclaire les nombreuses rumeurs de ces jours: “Beaucoup de choses ont été écrites sur la première équipe du Barça et les salaires des joueurs lors de l’urgence du coronavirus. Tout d’abord, nous tenons à souligner que nous avons toujours eu la volonté de les réduire, car nous savons parfaitement que c’est une situation exceptionnelle et nous avons toujours été les premiers à venir en aide au club quand on le lui a demandé. Et plusieurs fois, nous l’avons fait de notre propre initiative, quand nous pensions que c’était important. Nous sommes surpris qu’il y ait quelqu’un à l’intérieur du club qui voulait nous mettre la pression, alors que ce que nous allions faire était très clair. Si nous avons attendu quelques jours, c’est parce que nous recherchions une formule qui aiderait à la fois le club et ses salariés. Quant à nous, il est maintenant temps d’annoncer que nous allons réduire nos salaires de 70%, ainsi que d’autres initiatives pour obtenir 100% de la rémunération de ceux qui travaillent dans le club, jusqu’à la fin de cette urgence. Nous ne voulons pas dire au revoir avant d’avoir envoyé un salut et des encouragements à tous les «culé» qui souffrent dans cette période difficile, et à tous ceux qui patiemment ne quittent pas la maison. Nous allons sortir de tout cela et le faire ensemble. Visca Barça i visca Catalunya! ».