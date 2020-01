Les sanctions pour outrage aux arbitres devront attendre

Dans SPORT, nous vous avons fait part de la proposition que la Fédération espagnole de football voulait exécuter pour durcir les sanctions contre ces managers, joueurs, entraîneurs ou autres personnalités du monde du football qui attaquent l’arbitrage.

28/12/2019 à 19:36

CET

Ramón Fuentes

Proposition qui, après l’approbation de la Commission Déléguée a été approuvée par l’Assemblée du RFEF le 10 juin. Un des engagements du président Luis Rubiales et l’un des objectifs du CTA présidé par Velasco Carballo.

Cette proposition était basée sur deux articles, 100 et 122bis de l’actuel Code disciplinaire. Le premier d’entre eux, assorti de sanctions sévères, parle d’une amende pouvant aller jusqu’à 18 000 euros à l’avenir dans ce type de situations. Jusqu’à présent, le maximum était de 3006 euros. Quant aux partis, il maintient un minimum de quatre correspondances comme dans le libellé actuel de 100. De plus, il est un ajout au libellé actuel.

L’article se lit comme suit: «L’article 100 bis. Déclarations par tous moyens aux membres du collectif d’arbitrage ou aux membres des organismes de garantie réglementaires. Footballeurs, techniciens, entraîneurs physiques, délégués, médecins, ATS / FTP, agents de santé, gestionnaires de matériel, gestionnaires et, en général, toute personne ou entité soumise à une discipline sportive, qui font des déclarations par tous les moyens et qui impliquent un outrage, remettant en cause l’honnêteté et l’impartialité, est commis avec un langage offensant, insultant, humiliant ou moqueur et / ou qui désapprouve l’activité de tout membre du collectif d’arbitrage ou des membres des organismes de garantie réglementaires, en l’attention aux circonstances concurrentes ou en cas de récidive, sera sanctionnée: – Dans le cas des footballeurs, techniciens, entraîneurs physiques, délégués, médecins, ATS / FTP, assistants de santé ou gestionnaires de matériel, à partir de quatre matches de suspension et amende d’un montant de 3 006 à 18 001 euros. – Pour les dirigeants, clubs ou toute autre personne ou entité Pour les dirigeants, clubs ou toute autre personne ou entité, une amende de 3 006 à 18 001 euros. ” Jusqu’à présent, l’article 89 du Code disciplinaire actuel était appliqué dans ces situations.

Concernant l’article 122 où une section bis est ajoutée en plus de la section actuelle relative aux comportements contraires au bon ordre sportif. Le texte se lit comme suit: Article 122 bis. Déclarations par tous moyens aux membres du collectif d’arbitrage ou aux membres des organismes de garantie réglementaires. Footballeurs, techniciens, entraîneurs physiques, délégués, médecins, ATS / FTP, agents de santé, gestionnaires de matériel, gestionnaires et, en général, toute personne ou entité soumise à une discipline sportive, qui font des déclarations par tous les moyens et qui impliquent un outrage, remettant en cause l’honnêteté et l’impartialité, est commis avec un langage offensant, insultant, humiliant ou moqueur et / ou qui désapprouve l’activité de tout membre du collectif d’arbitrage ou des membres des organismes de garantie réglementaires, en attention aux circonstances concurrentes et à condition que cela ne constitue pas une infraction plus grave sera sanctionné: – Dans le cas des footballeurs, techniciens, entraîneurs physiques, délégués, médecins, ATS / FTP, agents de santé ou gestionnaires de matériel, de une à trois suspensions et matches de fin de 602 à 3 006 euros. – Dans le cas des managers, clubs ou toute autre personne ou entité, Avec une amende de 602 à 3 006 euros& rdquor;.

Eh bien, comme nous l’avons appris dans SPORT, Ce changement réglementaire ne prendra pas effet pour le moment dans cette saison 2019-2020, aucune date à part quand elle peut être effective. Parce que ce changement disciplinaire s’inscrit dans les réformes que la fédération a décidé de retirer et était en attente de ratification par le conseil d’administration de la CSD.

Comment nous détaillons dans ce journal, seuls les cinq membres nés qui souhaitent participer à l’Assemblée RFEF, est le seul changement réglementaire que la fédération a finalement transféré au CSD. Arrivés à ce point, à l’heure actuelle, le comité de la concurrence doit être régi par l’article 89 du code de discipline qui parle d’actes notoires qui menacent le décorum sportif et qui fixe une amende de 600 à 3006 euros, suspension de quatre matches maximum. Bien que cela n’ait jamais entraîné de sanction sportive, seules des amendes se situent généralement autour de 1500 euros. Dans le cas de 100, qui pourrait également être un motif d’adoption, il établit également un maximum de 3006 euros et un minimum de quatre matches de pénalité. Article qui n’a pas de précédent d’application récent. L’actuel 122 qui parle d’une amende pouvant aller jusqu’à 602 euros et d’une pénalité pouvant aller jusqu’à quatre réunions pourrait également être appliqué. Nous verrons si dans la modification imminente approuvée lors de la dernière assemblée du 16 décembre, il l’inclut à nouveau ou s’ils attendent déjà la fin du processus électoral et l’incluent la saison prochaine.