Les scouts pressent Chelsea de payer des frais colossaux pour battre Liverpool à l’ailier vedette

Date de publication: dimanche 15 mars 2020 17h05

Chelsea a mis de côté 85 millions de livres sterling alors qu’ils envisagent un déménagement estival pour l’ailier de Bayer Leverkusen, Leon Bailey, selon des informations.

Jamaïque internatioanl Bailey s’est annoncé à Genk après un passage du côté belge en 2015 et il a ensuite rejoint la Bundesliga en janvier 2017.

Le joueur de 22 ans a marqué sept buts et s’est aidé mutuellement lors de 22 matches toutes compétitions confondues ce trimestre, et a récemment trouvé le chemin des filets lors de la victoire 3-1 de la Ligue Europa contre les Rangers jeudi.

Selon le Sunday Express, les dépisteurs de Chelsea étaient présents à ce match et étaient profondément convaincus par la performance de Bailey.

Le journal affirme que bien que Liverpool, Manchester United et Arsenal sont tous enthousiastes, Chelsea a montré le plus grand intérêt et est prêt à battre ses rivaux à la signature du joueur.

On dit que les Bleus mettent de côté 85 millions de livres dans l’espoir de convaincre Leverkusen de vendre.

Chelsea aurait également un autre avantage sur ses rivaux en ce que Leverkusen est déterminé à ignorer l’intérêt continu du Bayern Munich et préférerait vendre Bailey à la Premier League.

Patron de blues Frank Lampard a bâti son équipe autour de jeunes comme Mason Mount et Tammy Abraham et croit que Bailey coche des cases similaires et serait un ajout passionnant à son équipe.

Quant à savoir comment Chelsea pourrait financer une telle décision, Willian et Pedro pourraient être vendus cet été.

Le contrat de Willian expirera cet été et il a précédemment révélé que bien qu’il veuille une prolongation de trois ans, son club ne lui a offert que deux ans de plus.

Dans d’autres nouvelles, le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a été informé qu’il serait sage de se jeter sur l’incertitude entourant l’avenir de Willian.

