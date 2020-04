Les sentiments de Woodward à propos de l’accord de 200 millions de livres sterling de Harry Kane pour Man Utd sont clairs

Date de publication: jeudi 2 avril 2020 7:16

L’intérêt de Manchester United pour Harry Kane est concret, mais il y a un réalisme quant à leurs chances de conclure l’accord, selon un rapport.

Kane a traversé une saison difficile, ayant été mis à l’écart depuis le jour de l’An avec un tendon du tendon du jarret et vu Mauricio Pochettino, qu’il avait une relation de travail solide, remplacé à la barre par José Mourinho.

Mais c’est l’échec potentiel de se qualifier pour la Ligue des champions qui pourrait s’avérer le déclencheur décisif d’une sortie et l’attaquant a parlé de son avenir cette semaine sur un Chat en direct sur Instagram et le message primordial était mitigé.

L’attaquant a admis être ambitieux et a déclaré: “Je ne suis pas quelqu’un pour rester là-bas pour le plaisir.”

L’admission n’était pas vraiment une surprise et Tottenham est apparemment bien conscient de “l’agitation croissante” de leur attaquant vedette avec une place à la table du haut de l’Europe peu probable la saison prochaine.

Et bien qu’il soit affirmé que Tottenham “est en position de force pour garder Kane” et ne subit aucune pression pour vendre l’homme en Angleterre, des joueurs comme Manchester United, le Real Madrid, la Juventus et Manchester City ont tous été présentés comme des prétendants potentiels.

En effet, un rapport le mois dernier a affirmé que le jeune homme de 26 ans avait deux très bonnes raisons de vouloir se déplacer vers le nord à Old Trafford, alors qu’il ne fait aucun doute qu’Ole Gunnar Solskjaer est sur le marché pour renforcer son attaque après Euro Paper Talk a décrit trois cibles d’attaquants que le Norvégien avait en tête.

Cependant, si la chance de signer Kane se présentait, il bondirait sans aucun doute vers le haut de leur liste de personnes recherchées; que malgré les prétendants fune tâche intimidante de «persuader le club d’accepter quoi que ce soit de moins que leur évaluation de 200 millions de livres sterling».

Et selon le Manchester Evening News, United est un admirateur de longue date de l’attaquant, le vice-président exécutif Ed Woodward étant un grand fan de Kane.

Cependant, selon le rapport, alors que Woodward ferait «tout son possible» pour essayer de signer Kane si l’occasion se présentait, il est affirmé qu’il y a une acceptation par le chef des États-Unis et le club que son transfert serait extrêmement difficile à réaliser et que Tottenham sanctionnant réellement sa vente aux Red Devils est hautement improbable.

En tant que tel, le rapport ajoute que Woodward a «parlé avec effusion» de Kane en privé.

Interrogé sur un éventuel déménagement de Kane plus tôt cette saison, Solskjaer a déclaré: «Il n’y en a pas beaucoup [Robert] Lewandowskis et Harry Kanes.

“Ils sont comme [Alan] Tondeur, [Ruud] Van Nistelrooy – Buteurs fantastiques

«Les nôtres sont différents types de joueurs, mais je dois dire que j’aime quelqu’un qui peut terminer une demi-chance et il le fait. C’est l’un des meilleurs, mais c’est un joueur de Tottenham. »

L’agent rejette les chances que Kane rejoigne la Juventus dans le cadre d’un accord de swap

Kane a également été fortement lié à un déménagement à la Juventus alors que les hommes de Maurizio Sarri cherchent à augmenter leur puissance de feu de leur côté pour la saison prochaine, mais L’agent respecté Frederico Pastorello a apparemment versé de l’eau froide sur les chances d’un accord de swap impliquant Kane et Paulo Dybala cet été.

«Je ne connais pas la situation de l’intérieur parce que je ne suis pas son agent, mais Dybala semble s’être à nouveau épanouie. Honnêtement, je le vois toujours à la Juve », a déclaré Pastorello à Tuttosport.

«Je ne pense pas que les échanges le concerneront, Kane ou les champions. Je pense que les clubs, plutôt que de se priver du meilleur dans de telles opérations, attendront peut-être un an de plus pour viser une plus grande collection. J’imagine cependant de nombreux échanges entre les joueurs moyen-haut de gamme des grands. »

Pendant ce temps, Chris Sutton, un expert de la BBC, pense qu’un déménagement à City ou à Liverpool est très probable étant donné la détermination de Kane à remporter des trophées.

“Les Spurs sont un club brillant, mais en ce moment, ils sont loin derrière Liverpool et Manchester City”, a déclaré Sutton à la BBC.

“Si l’un de ces clubs venait le chercher, si tu étais Harry Kane, tu serais stupide de ne pas y aller.”

La semaine dernière, Paul Merson a également conseillé à Kane de quitter Tottenham afin de remporter des trophées.

“J’espère que gagner des trophées est dans l’esprit de Kane”, a déclaré Merson à Sky Sports. «À la fin de la journée, ces joueurs gagnent suffisamment pour ne pas travailler un jour de plus lorsque leur carrière est terminée. L’argent ne devrait pas y entrer trop.

«Il doit également penser s’il veut devenir le meilleur buteur de Premier League de tous les temps. Je ne vois pas cela se produire s’il reste à Tottenham sous Mourinho.

«S’il veut battre le record, je pense qu’il doit aussi passer à autre chose. Mais cela devrait appartenir à une équipe de Premier League, donc il y a beaucoup de choses à penser pour Harry Kane. Mais dans l’ensemble, vous voulez voir Harry Kane remporter des trophées, pour son éclat sur le terrain. »