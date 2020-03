Les sept étapes de la carrière de Carlos Vela: d’Arsenal Wonderkid à LA star

Lectures rapides

Carlos Vela était autrefois considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus excitants du monde à Arsenal, mais la carrière de l’attaquant ne s’est pas déroulée comme prévu.

En 2007, le magazine World Soccer a classé Vela parmi les adolescents les plus excitants du monde, mais le Mexicain n’a montré que des éclairs de son talent pour les Gunners.

Maintenant âgé de 31 ans, Vela joue pour le Los Angeles FC en MLS, et nous avons examiné comment la carrière de l’attaquant a évolué dans une direction différente de celle à laquelle elle était initialement prévue.

Mexique

Né d’un père qui avait joué au football de manière semi-professionnelle, Vela a également grandi en jouant au basket-ball, qui reste une de ses passions à ce jour.

Après avoir attiré l’attention de plusieurs clubs de haut vol, il a finalement rejoint Guadalajara, où son frère aîné Alejandro a également commencé sa carrière.

Guadalajara avait été convaincu de signer Vela après avoir aidé le Mexique à remporter la Coupe du monde des moins de 17 ans 2005, au cours de laquelle il avait terminé meilleur buteur avec cinq buts.

L’attaquant ne passerait cependant que deux ans à Guadalajara et n’avait pas encore fait ses débuts en équipe avant qu’Arsenal ne batte la compétition pour signer le joueur avec un contrat de cinq ans en 2005.

Espagne, première partie

Le premier goût de Vela pour le football senior a été prêté à Salamanque dans le deuxième niveau espagnol, et il a rapidement commencé à générer beaucoup de buzz.

Il n’a peut-être marqué que huit fois en 31 matches de championnat, mais ceux qui l’ont vu à l’époque étaient convaincus de son talent.

“Il a dépassé nos attentes”, a déclaré Javi López, qui dirigeait Salamanque à l’époque, à Sky Sports. «Il avait une énorme capacité innée, mais c’était surtout un garçon qui avait beaucoup confiance en lui.

“Il savait qu’il avait des armes pour le football et il a surmonté tous les défis devant lui avec une relative facilité.”

Avec des restrictions de permis de travail, ce qui signifie qu’il n’était pas en mesure de représenter Arsenal, Vela a passé tout 2007-08 en prêt à Osasuna, jouant 33 fois alors qu’il progressait vers la Liga, bien qu’il ne rentre que trois buts.

À la fin de la campagne, il est revenu à Arsenal prêt à faire sa révérence en première équipe, mais ce ne serait pas la fin de son séjour en Espagne.

Arsenal

À son retour dans le nord de Londres, Arsene Wenger a comparé le jeune à Eduardo, déclarant sur le site officiel du club: «Il est tellement calme devant le but et cela vous donne toujours le sourire. Il n’est jamais stressé. “

Comme beaucoup de jeunes d’Arsenal, Vela a eu l’occasion de se rendre en Coupe de la Ligue et n’a pas déçu. Lors de son premier départ complet, en septembre 2008, il a réussi un triplé alors que la plus jeune formation des Gunners a battu Sheffield United 6-0 aux Émirats.

Il terminerait sa première saison avec six buts dans toutes les compétitions, et l’avenir semblait prometteur, mais il n’a jamais vraiment réussi à se lancer et à s’établir dans le XI de départ d’Arsène Wenger.

Deux buts en 20 apparitions ont suivi en 2009-10, et il a reçu le maillot n ° 11 pour 2010-11.

En janvier de cette saison, cependant, Vela se retrouva prêté à West Brom, et sa carrière à Arsenal était aussi bonne que terminée.

Vous cherchez une maison

Vela n’a marqué que deux fois en prêt à West Brom, mais un égaliseur à la 92e minute contre les rivaux féroces Wolves et un autre égaliseur tardif contre Stoke étaient de bons moyens de devenir un favori des fans.

Mais, n’ayant pas impressionné comme prévu dans le football anglais, Vela est retourné en Espagne avec un prêt à la Real Sociedad avant la campagne 2011-12.

Avec trois buts avant Noël et Vela profitant du cadre familier de la Liga, le joueur lui-même a clairement indiqué où il voyait son avenir.

«Je ne veux pas retourner à Arsenal. J’ai demandé à mon agent de négocier avec Arsenal pour rester ici. »

Espagne, deuxième partie

En terminant la saison avec 12 buts en carrière, Vela a réalisé son souhait alors que la Sociedad a rendu son contrat de prêt permanent, et il a ensuite produit le meilleur football pour le club.

En 2012-13, il a développé un brillant partenariat avec Antoine Griezmann et aidé le club à se qualifier pour la Ligue des champions, tandis que seuls Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Alexis Sanchez et Diego Costa ont amélioré son décompte de 27 buts et passes décisives en 2013-14.

“Il a eu la possibilité de partir, mais il n’a jamais voulu y aller et La Real n’a jamais voulu le vendre”, a déclaré à Sky Sports Yoan Cuezva, qui couvre la Sociedad pour Radio Marca.

«Il était à son meilleur dans la même équipe que Griezmann, mais il n’a pas atteint les mêmes niveaux au cours de ses dernières saisons. La cohérence n’a jamais été sa force.

«C’est un joueur qui, s’il l’avait voulu, aurait pu figurer dans le top 10 mondial. Mais pour lui, le plus important était juste d’être heureux à sa manière. Il était content de sa vie à la Real Sociedad. »

Homme de mystère international

L’un des faits saillants de la carrière de Vela est venu à la Gold Cup de la CONCACAF 2009 lorsqu’il est revenu d’une blessure pour marquer le penalty dans la victoire en demi-finale contre le Costa Rica avant d’inspirer son équipe à un triomphe de 5-0 sur les États-Unis en finale après à venir en tant que remplaçant à la mi-temps avec le score toujours à 0-0.

Pour un joueur avec 72 sélections et une médaille de vainqueur de la Coupe du Monde des moins de 17 ans à son nom, cependant, c’est une histoire similaire pour Vela au niveau international.

Sa carrière de 11 ans pour le Mexique a été ponctuée par un écart de trois ans au cours duquel il a échoué ou refusé de se présenter pour son équipe nationale.

En septembre 2010, il a été suspendu pendant six mois après avoir organisé une fête après un match contre la Colombie, et il a rejeté un certain nombre de commandes subséquentes sous deux gestionnaires différents, ce qui a fait que le joueur a raté la Coupe du monde 2014.

Vela est revenu avec force en novembre 2014, marquant deux fois lors d’une victoire 3-2 contre les Pays-Bas à Amsterdam, et il a été un joueur clé dans la course de son pays à la finale de la Gold Cup de la CONCACAF 2015, pour ensuite rater la victoire sur la Jamaïque en raison d’une suspension.

La

rêve américain

En août 2017, il a été annoncé que le sort de Vela dans le football européen touchait à sa fin, car il avait accepté de devenir le premier joueur de renom pour la nouvelle franchise MLS LAFC.

«Je pars au bon moment avec l’envie de tenter une nouvelle aventure, d’être proche de mon pays, où ma famille peut visiter plus souvent, où je peux rentrer plus souvent, où j’ai toujours été attiré par le leur façon de vivre, la façon dont ils laissent les gens vivre, comment ils pensent le football et tous les sports en général », avait-il déclaré à l’époque sur le site officiel de la Real Sociedad.

Cette décision voit la vie de Vela boucler la boucle, car il est maintenant plus proche de sa famille et peut également s’adonner davantage à son amour du basket-ball.

Après un retour en bonne santé de 14 buts et 11 passes décisives après 29 apparitions dans sa première campagne, il était en feu à son deuxième, marquant 38 buts et 12 passes en 36 apparitions.

Il a conservé cette forme en 2020, avec deux buts lors de la victoire 3-2 du LAFC contre Leon en huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Vela n’a peut-être pas tenu sa promesse initiale comme prévu, mais il a mené sa carrière à ses conditions, et il est difficile de contester cela.

