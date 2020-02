Les sept vies de Cholo

L’image était décourageante: en dehors de la Copa del Rey vs .. Cultural Leonesa, défaite en finale de la Supercoupe vs. Le Real Madrid, loin dans la lutte pour la Ligue espagnole et au fil des huitièmes, a mis Liverpool de Klopp sur la route.

Ce qui pourrait être pire pour Diego Simeone. Et à cela nous devons ajouter le vrai sens de ce présent; le nouvel Atlético de Madrid n’apparaît pas.

Ils ont dépensé plus de 120 millions pour João Felix (le joyau du football portugais) et passent directement inaperçus. Godin est allé à l’Inter et ses remplaçants – Felipe et Hermoso – n’ont même pas atteint ses talons.

Heureusement, il l’a toujours eu pour Oblak qui était responsable de garder les espoirs à flot dans une situation de football délicate.

L’équipe a perdu deux aspects identificatoires dans les sets de Cholo, à savoir l’attitude envers chaque match et la solidité défensive. À cela, il faut ajouter que dans l’offensive, il n’a jamais trouvé les variantes, honnêtement, le scénario de la Ligue des champions précédente était assez décourageant.

Cependant, et comme cela s’est produit à d’autres occasions avec les cartes sur la table, tout a changé. Un but prématuré de Saúl Ñiguez a permis de vaincre le champion actuel et d’aller à Liverpool dans l’espoir de convertir un but de visiteur et de quitter le classement servi.

Le 11 mars à Anfield, Simeone et ses garçons auront l’occasion de frapper la table. Malgré une saison d’oubli, ce ne sera peut-être pas le cas s’il continue sa route vers la finale d’Istanbul. Malgré la méfiance de tous, propres et étrangers, Cholo lui-même n’a cessé de croire en “son” projet.

Lorsque les gens doutaient (en silence) s’il était possible de renverser cette réalité, ils le faisaient à nouveau. Et je dis, il l’a fait à nouveau car au-delà s’il passe aux quarts de finale ou non; Votre travail l’a fait. Battez le champion et transférez la responsabilité au Klopp.

À la fin de la saison 19/20 – et si vous décidez de continuer dans le club – vous devez tirer des conclusions et commencer à affiner votre look dans la location afin de ne pas passer tous les sauts de cette dernière année.