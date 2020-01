Les sponsors font allusion au maillot de Bruno Fernandes No alors que Solskjaer salue son nouveau garçon

Date de publication: jeudi 30 janvier 2020 19h15

Le sponsor de Manchester United, Kohler, a laissé tomber le taquin sur le numéro de l’équipe que Bruno Fernandes portera à Old Trafford.

United a enfin son homme après avoir confirmé la signature de Fernandes du Sporting Lisbon pour un premier contrat de 46,6 millions de livres sterling avec un contrat de cinq ans et demi, avec une option de prolongation d’un an.

Uni pourrait devoir payer 8,5 millions de livres sterling supplémentaires en fonction de la qualification de la Ligue des champions et des apparences du joueur. La facture finale pourrait augmenter de 12,7 millions de livres supplémentaires sur la base d’un certain nombre de clauses supplémentaires basées sur les réalisations de Fernandes à long terme.

Dans sa première interview pour le club, Fernandes a parlé de son amour pour United et de son immense admiration pour Cristiano Ronaldo après avoir suivi ses traces en déménageant à Old Trafford.

Avec United qui doit révéler le numéro de son équipe, Fernandes a pris lors de sa conférence de presse vendredi matin, un article publié mercredi a indiqué que le joueur choisirait parmi six options possibles.

Cependant, Kohler pourrait bien avoir donné le jeu avec une vidéo sur les réseaux sociaux accueillant Fernandes à United, avec quelques plans d’Old Trafford et également du maillot du milieu de terrain.

Il n’affiche pas le numéro complet de la chemise, mais il est clair sous un certain angle que le nom de Fernandes est au-dessus d’un nombre à deux chiffres qui commence par un «2».

Les numéros vacants dans cette zone sont 25 et 27, portés respectivement par Antonio Valencia et Marouane Fellaini.

Cependant, un regard sur l’histoire de Fernandes révèle que le joueur portait le numéro de maillot n ° 25 pour le Portugal avant de passer au n ° 16 – peut-être un signe que c’est le numéro qu’il a choisi….

Ses autres options incluent les numéros 7, 11, 18 et 19 – mais il semble à ce stade que 25 sera le choix.

Dites bonjour à votre nouveau Red Devil. Bienvenue Bruno! 👋 #KohlerUnited #MUFC pic.twitter.com/UL5CIpEl5D

– Kohler United (@KohlerUnited) 30 janvier 2020

Fernandes, un milieu de terrain offensif marquant, pourrait entrer directement dans l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer pour le match de samedi en Premier League avec les Wolves, avec Nemanja Matic suspendu.

Fernandes a déclaré sur le site officiel du club: «Mon amour pour Manchester United a vraiment commencé quand je regardais Cristiano Ronaldo jouer et depuis lors, je suis un grand fan de ce grand club.

«Pour moi, jouer maintenant pour Manchester United est incroyable. J’ai travaillé dur pour arriver à ce moment et je peux promettre aux fans que je donnerai tout pour le badge pour nous apporter plus de succès et de trophées.

“Un grand merci à Ole et à tout le monde à Manchester United pour la confiance qu’ils m’ont témoignée et j’ai hâte de commencer à rembourser cela sur le terrain.”

Fernandes renforcera les rangs du milieu de terrain à Old Trafford qui sont en nombre insuffisant depuis les départs d’Ander Herrera et de Marouane Fellaini. Les blessures de Paul Pogba et Scott McTominay cette saison ont encore affaibli l’équipe de ce département.

Solskjaer salue la signature de Bruno Fernandes

Fernandes a traversé les rangs des jeunes à Boavista mais s’est d’abord imposé dans le jeu professionnel en Italie. Il a joué pour Novara, Udinese et Sampdoria avant de retourner au Portugal avec le Sporting en 2017.

Il a remporté la Coupe du Portugal et deux Coupes de la Ligue avec le club de Lisbonne, pour lequel il a marqué 63 buts et a également contribué 52 passes décisives en 137 apparitions, et a également été capitaine de l’équipe.

United Ole Gunnar Solskjaer était clairement ravi de conclure enfin l’accord, disant aux supporters ce qu’il attend de Fernandes.

Le Norvégien a déclaré: «Nous suivons Bruno depuis de nombreux mois et tout le monde ici a été extrêmement impressionné par tous ses attributs et ce qu’il apportera à cette équipe.

«Plus important encore, il est un être humain formidable avec une grande personnalité et ses qualités de leader sont évidentes pour tous.

“Les objectifs et les statistiques de Bruno parlent d’eux-mêmes. Il sera un ajout fantastique à notre équipe et il nous aidera à avancer dans la deuxième partie de la saison. »

La signature a été accueillie avec un certain scepticisme par Gary Neville, cependant, la légende des États-Unis avertissant de ne pas trop attendre de Fernandes pendant le reste de la saison.

Il a déclaré à Sky Sports: «Le milieu de terrain de Man Utd a besoin d’être renforcé pendant un certain temps. Ils ont eu d’énormes problèmes, non seulement en termes de recrutement de joueurs, mais avec des blessures à des joueurs clés – Pogba, McTominay ont disparu – il est donc essentiel qu’ils concluent un accord dans ce domaine.

“Je pensais qu’ils feraient au moins deux offres dans cette fenêtre, nous verrons donc ce qui se passe. Un attaquant est maintenant requis avec ce qui s’est passé avec Marcus Rashford mais (Fernandes) est positif.

«Ils ont un joueur de bonne qualité, mais je n’ai pas d’énormes attentes pour les prochains mois. Pour venir en Angleterre et s’installer, il aura besoin de temps. »

United, quant à lui, aurait donné suite à l’appel de Man Utd pour signer un nouvel attaquant en déposant une offre de 22 millions de livres sterling pour un buteur mortel basé en Turquie.