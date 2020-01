Les Spurs doivent cibler 16,5 millions de livres sterling sur l’ancien attaquant de Premier League maintenant qu’il pourrait être disponible

Tottenham Hotspur doit trouver un attaquant le jour limite.

Selon le Times, le tueur à gages de Dalian Yifang, Salomon Rondon, pourrait être prêté après le retard du début de la nouvelle saison de la Super League chinoise.

La nouvelle saison devait commencer le 22 février, mais en raison de l’épidémie du dangereux coronavirus, la campagne a été suspendue – et aucune nouvelle date n’a été confirmée alors que la Chine tente de maîtriser cette épidémie.

Le football est loin d’être le facteur le plus important ici, mais le retard de la nouvelle saison signifie que certains joueurs vedettes pourraient désormais partir en prêt pour jouer au football ailleurs jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée.

Rondon est un joueur qui suscite de l’intérêt, car Manchester United est censé vouloir un accord de dernier souffle – et s’il est vraiment disponible en prêt, Tottenham Hotspur devrait être intéressé.

Tottenham a désespérément besoin d’un avant-centre pour remplacer Harry Kane, le talisman des Spurs étant blessé jusqu’en avril, et Rondon fait l’affaire, quelques mois seulement après son transfert de 16,5 millions de livres sterling pour rejoindre Rafael Benitez à Dalian Yifang.

Il a montré à Newcastle la saison dernière qu’il était un homme ciblé qui travaillait dur et qui pouvait mener la ligne avec brio, tandis que sa contribution de 11 buts et sept passes décisives était également impressionnante.

Il a remporté en moyenne près de cinq en-têtes par match pour Newcastle, montrant sa menace aérienne, tandis que près de trois tirs par match montrent qu’il a réussi à se tailler des chances même dans un camp largement conservateur.

Rondon connaît la Premier League, il en a plus que suffisamment dans le réservoir à 30 ans, et avec la Super League chinoise qui devrait reprendre plus tard dans l’année, un prêt à court terme sans véritable obligation d’acheter bien les Spurs.

Obtenir un accord trié le jour de l’échéance peut ne pas être facile, en particulier avec les voyages hors de Chine un peu difficiles en ce moment, mais ce n’est pas tout à fait impossible, car le coéquipier de Rondon, Yannick Ferreira Carrasco, a réussi à se rendre en Espagne pour rejoindre l’Atletico Madrid selon Marca .

C’est le genre d’accord que les Spurs doivent explorer à l’approche de la date limite, sinon ils seront bloqués sans avant-centre jusqu’au retour de Kane en avril – et cela vaut sûrement la peine d’essayer un accord pour Rondon plutôt que de se contenter de rien.

Dans d’autres nouvelles, «Sloppy», «doit être abandonné»: certains fans des Rangers classent leur joueur malgré la victoire