Les Spurs en position de force alors que l’agent réagit à Mourinho en disant qu’il veut un as de 17 millions de livres sterling – HITC

Tottenham Hotspur a été apprécié par Emil Forsberg, la star du RB Leipzig.

Tottenham Hotspur a ajouté un joueur attaquant en janvier en signant Steven Bergwijn du PSV Eindhoven, mais un autre est vaguement lié.

Des reportages de Sport BILD plus tôt cette semaine suggéraient que Tottenham était l’un des clubs intéressés par la signature d’Emil Forsberg du RB Leipzig, tel que relayé par Buli News.

Forsberg, 28 ans, devrait être disponible pour 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling) et n’a pas connu sa meilleure saison avec Leipzig après avoir commencé seulement 10 matchs de championnat.

Il a tout de même réussi à récolter neuf buts et quatre passes décisives dans son temps de jeu limité, et il semble probable que Julian Nagelsmann ait plus d’action en première équipe loin de Julian Nagelsmann.

Une foule de clubs ont été mentionnés comme étant en course pour Forsberg, mais l’agent Hakan Cetinkaya a parlé à Expressen la semaine dernière, après que Jose Mourinho a déclaré qu’il voudrait un joueur de la qualité de Forsberg mais qu’il était assis sur le banc de Leipzig.

“Rien de ce qui me surprend du tout”, a déclaré Cetinkaya, interrogé sur les commentaires de Mourinho. «Mourinho est une grande légende qui a également travaillé avec Victor Nilsson Lindelöf. Avec Victor, Forsberg est la plus grande star de l’équipe nationale et a provoqué un chaos total à Leipzig. Je ne suis pas surpris.”

“Je peux dire ceci: tout le monde verra bientôt ce qui arrivera à Emil Forsberg”, a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé si le meneur de jeu se dirigerait vers les Spurs.

Cela devrait donner aux Spurs une réelle chance de battre la concurrence s’ils bougent pour Forsberg, l’agent Cetinkaya étant clairement un grand fan de Mourinho après avoir travaillé avec Lindelof.

Il semble que les commentaires de Mourinho à propos de vouloir Forsberg aient été pris un peu trop loin, car il a également suggéré qu’il voudrait également un joueur de la qualité de Yussuf Poulsen en attaque.

Cependant, si Mourinho sait que Forsberg est disponible pour seulement 17 millions de livres sterling, cela pourrait être une affaire trop bonne pour être refusée – et les commentaires positifs de Cetinkaya sur Mourinho et le refus d’exclure un déménagement à Tottenham les laissent dans une position solide.

