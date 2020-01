Les Spurs entrent en contact avec Chelsea suite à une décision tardive pour l’attaquant échappé

Date de publication: Mardi 28 janvier 2020 6:36

Tottenham aurait été offert la possibilité de signer sans vouloir Chelsea le buteur Olivier Giroud, après le blocage des négociations sur un transfert à l’Inter Milan.

Le vainqueur de la Coupe du monde a été très en marge de l’équipe de Frank Lampard, ne réalisant que deux départs en Premier League cette saison.

Il a été lié à un certain nombre de clubs ce mois-ci, avec le patron de l’Inter Antonio Conte, l’homme qui a amené Giroud à Stamford Bridge, désireux d’amener l’attaquant au San Siro.

Mais les discussions entre Chelsea et l’Inter sont au point mort et l’agent de Giroud, Michael Manuello, a proposé le joueur aux Spurs, rapporte 90min.com.

L’équipe de Jose Mourinho cherche désespérément à faire venir un attaquant avant que la fenêtre ne se ferme pour combler le tout à cause de l’absence de Harry Kane.

Le capitaine anglais a subi une intervention chirurgicale sur une rupture du tendon du tendon du jarret gauche plus tôt ce mois-ci et il ne devrait pas reprendre l’entraînement avant avril, et peut-être un doute pour les euros cet été.