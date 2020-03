Les Spurs «menacent» l’avenir du défenseur alors que Mourinho «veut le recruter»

Date de publication: Mardi 17 mars 2020 9:31

Tottenham souhaite signer le défenseur de Barcelone Marc Cucurella, selon des informations en Espagne.

L’Espagnol a passé la saison 2019/2020 en prêt chez son compatriote de la Liga Getafe, où il a fait 33 apparitions et contribué un but et quatre passes décisives.

Marca affirme que l’arrière gauche terminera un mouvement de 6 millions d’euros à la fin de la campagne après avoir suffisamment impressionné Getafe pour qu’ils souhaitent rendre l’accord permanent en été.

Chelsea, Arsenal, Napoli, Borussia Mönchengladbach et Bayer Leverkusen ont tous ont été liés avec le jeune de 21 ans ces dernières semaines.

Et un autre rapport en Espagne du journal La Razón (via Sport Witness) affirme que Tottenham et un certain nombre d’autres clubs «menacent» son avenir à Getafe.

Le rapport ajoute que Tottenham patron Jose Mourinho “Veut recruter” Cucurella alors qu’il cherche à renforcer son équipe dans la prochaine fenêtre de transfert.

Avec Danny Rose déjà prêté à Newcastle et susceptible de partir cet été, il est logique que les Spurs soient à la recherche d’un nouveau latéral gauche.