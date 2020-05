Les Spurs prêts à défier la demande de transfert de Mourinho à une condition

Date de publication: jeudi 30 avril 2020 3:12

Les Spurs pourraient être prêts à encaisser Tanguy Ndombele dans la prochaine fenêtre de transfert, malgré le fait que Jose Mourinho souhaite garder le milieu de terrain, selon les informations.

Mourinho a appelé la signature du record de Tottenham après un Match nul 1-1 à Burnley le 7 mars, disant que le milieu de terrain “doit nous donner plus qu’il ne nous donne”.

Le Portugais a estimé qu’il avait atteint le point de rupture avec Ndombele, qui n’a pas réussi à livrer lors de sa première saison depuis un déménagement estival de 63 millions de livres de Lyon.

Le Français a lutté contre des problèmes de fitness insignifiants tout au long de la campagne, conduisant Mourinho à dire qu’il est “toujours blessé”, et quand il était en forme, il y a eu des moments où son rythme de travail a été remis en question.

Malgré cela, la publication française Le10 Sport (via Sport Witness) affirme avoir eu du mal à trouver la «bonne méthode» pour se comprendre, mais Mourinho et Ndombele sont maintenant prêts à «commencer du bon pied».

L’Equipe a récemment rapporté que Ndombele était le sujet d’intérêt de Barcelone et qu’ils pourraient lancer une offre d’été.

Le10 Sport ajoute que Mourinho souhaite maintenant que Ndombele fasse partie de ses plans pour la saison prochaine et souhaite que les Spurs le retiennent.

L’objectif principal de Tottenham est de garder Ndombele – mais ils considéreront les offres et si un club offre plus de 60 millions d’euros – le montant qu’il a payé pour le milieu de terrain – alors les Spurs vendront.

