Les stades deviennent des hôpitaux, cœur du football en Europe et dans le reste du monde

MILAN. Le monde du football, non seulement avec de nombreuses collectes de fonds, montre sa proximité avec les citoyens avec des initiatives louables. Parmi les tendances du moment, il y a sans aucun doute le concession d’installations sportives de club pour le personnel de santédes systèmes qui deviennent donc des temples du sport où des lieux où médecins, infirmières, protection civile et personnel médical se battent pour sauver des vies.

TEMPLES COMME HÔPITAUX

L’Italie a concédé à cet égard Coverciano, abritait une unité temporaire de soins intensifs. L’Amérique du Sud, l’Espagne et l’Angleterre, avec certains des stades les plus célèbres du monde qui se sont transformés en complexes hospitaliers. Pensez juste au Bombonera et al Gazomètre Nuevo en Argentine, al Maracana et al Nilton Santos au Brésil, en passant par la Bernabeu en Espagne. Ce dernier a été mis à la disposition de la santé publique, une sorte d’entrepôt pour recueillir divers dons de matériel d’urgence.

COURSE DE SOLIDARITÉ

Au Brésil, outre les deux usines susmentionnées, Stade Pacaembu c’est devenu un hôpital de plus de 200 lits. Les cathédrales du football mondial ont donc été utilisées à des fins encore plus élevées. Et le Royaume-Uni? La patrie du football commence progressivement à se préparer à l’urgence, la Chelsea a offert le Millenium Hotel comme logement gratuit pour les médecins et les infirmières, Stade Manchester City Etihad avec un hôpital temporaire en construction au Manchester Central Convention Complex.