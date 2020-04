Les statistiques soutiennent l’amélioration de Manchester United par Ole Gunnar Solskjaer

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a eu sa juste part de critiques depuis son arrivée à Old Trafford, mais il semble que son amélioration du club ne puisse être remise en question.

Les statistiques montrent à quel point le légendaire Norvégien a fait jouer son équipe et avant la suspension de la ligue, ils étaient sur une forme impressionnante.

United semblait être sur la bonne voie pour se classer parmi les quatre premiers et se qualifier pour la Ligue des champions, qui semble être la norme pour la plupart des meilleurs clubs.

Ne parvient pas à se classer parmi les quatre premiers et l’un perdrait sa position de manager, mais certains signes suggèrent que Solskjaer devrait être exempté de cette règle.

La statistique ci-dessous explore les capacités des clubs à utiliser efficacement la possession et à quel point ils sont faciles ou difficiles à briser.

Premier League 19/20: passes nécessaires pour créer des passes de l’adversaire 1xG en moyenne par 1xGA

• Wolves et Sheffield United s’avèrent vraiment difficiles à briser + bien avec le ballon

• Norwich + Palace aux prises avec des créateurs de chance inefficaces

• Villa la plus facile à décomposer pic.twitter.com/NG0CGybIai

– Albion Analytics (@AlbionAnalytics) 4 avril 2020

Comme on peut le voir, les Red Devils sont encore plus difficiles à briser que les leaders de la ligue Liverpool selon cette statistique, malgré le fait qu’il ait concédé neuf buts de plus.

La seule façon d’expliquer cela est que les hommes de Solskjaer ont concédé des buts miracles ou ont commis des erreurs dans leur défense, ce sur quoi la plupart des fans seraient d’accord.

United n’est pas aussi efficace que Manchester City dans son utilisation de la possession, mais il est plus ou moins le même que Liverpool, prouvant que si l’ancien Molde avait le temps d’améliorer son attaque, le succès serait presque garanti.

