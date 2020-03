Les statistiques suggèrent que les cibles d’Everton surpassent Bruno Fernandes et Riyad Mahrez – HITC

Les espoirs de Carlo Ancelotti en Premier League visent apparemment un nouveau milieu de terrain créatif avec les stars de Serie A Luis Alberto et Lorenzo Pellegrini liés.

Gylfi Sigurdsson doit trembler dans ses bottes.

L’international islandais ressemblant plus à un milieu de terrain de 4,5 millions de livres qu’à 45 millions de livres pour une grande partie de cette saison, il cherche tout le monde qu’il accroche à sa place en équipe première aux côtés d’Everton par la peau de ses dents .

Au cours des dernières semaines, les Toffees ont été liés à deux milieux de terrain exceptionnellement doués qui cherchent chaque pouce comme un remplaçant potentiel pour la signature record d’Everton.

Le Corriere della Sera a lié l’équipe de Carlo Ancelotti au talisman de la Lazio Luis Alberto. Et peu de temps après, Calciomercato a suggéré qu’Everton prévoyait de déclencher la clause de libération de 30 millions de livres sterling dans le contrat de Lorenzo Pellegrini avec la Roma.

Alors que l’importance des statistiques et des chiffres peut être un peu exagérée par la génération actuelle de Football Manager, il convient certainement de souligner qu’Alberto et Pellegrini figurent parmi les dix premiers en Europe en matière de “ passes créatives ”, c’est-à-dire leur capacité à diviser une défense avec une balle parfaite d’un pouce ou préparez leur coéquipier reconnaissant avec une chance en or.

Alberto (14 passes décisives) est septième de la liste tandis que Pellegrini (11 passes décisives) est plutôt jolie en neuvième place. Soit dit en passant, cela les place devant Bruno Fernandes, Serge Gnabry, Kylian Mbappe, Riyad Mahrez et bien d’autres.

Vous pouvez imaginer, alors, que Dominic Calvert-Lewin et co baver à la perspective de se voir offrir des chances d’or sur une assiette garnie par deux des milieux de terrain les plus en forme et les plus influents du continent en ce moment.

Quant à Sigurdsson… disons simplement que, lorsque la saison de Premier League reprendra, sa carrière à Everton pourrait être en jeu.

