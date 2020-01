Les supporters de Manchester United choqués par la position du club sur Ashley Young rejoignant l’Inter Milan

Les fans de Manchester United ont frappé leur club pour ce qui a été vraiment risible du déménagement potentiel d’Ashley Young à l’Inter Milan.

La BBC a rapporté hier soir que Young avait accepté de terminer son déménagement à l’Inter, soit dans cette fenêtre, soit à la fin de la saison quand il deviendrait un agent libre.

Étonnamment, United aurait alors répondu en offrant à Young, maintenant âgé de 34 ans, une prolongation d’un an, avant Gianluca Di Marzio, confirmant que Young était prêt à déménager à San Siro.

De manière prévisible, les fans de United se sont installés dans leur club pour ce qui ne peut être décrit que comme une position ridicule.

Pep Guardiola est venu à City et s’est débarrassé de deux favoris des fans à Kolarov et Zabaleta en raison de leur âge. Il était impitoyable et cela a payé. Nous voici, en 2020, en train de supplier Ashley Young, 34 ans, de rester dans notre club.

– The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 9 janvier 2020

Une guerre d’enchères pour Ashley Young en 2020 pic.twitter.com/xASDVHwDKV

– Peter (@blindshore) 9 janvier 2020

Le fait que nous ayons proposé à Ashley Young un nouveau contrat est risible, mais en même temps, je suis heureux qu’il l’ait refusé. Je préfère de loin aller à l’Inter pour disputer des trophées avec Antonio Conte que de rester ici avec OGS pour disputer la 6e place.

– Ryan. 🔴 (@Vintage_Utd) 9 janvier 2020

Toute la situation d’Ashley Young ne fait qu’aggraver notre situation. Essayer désespérément de garder un homme de 34 ans qui l’a dépassé était assez embarrassant pour moi, pire encore sachant qu’il a rejeté l’offre. Nous sommes un désordre total en ce moment.

– Josh (@ManUnitedMedia) 9 janvier 2020

Ce que je ne comprends pas, c’est

Si Utd était si désespéré de garder Ashley Young, pourquoi ont-ils attendu qu’il puisse parler à d’autres clubs avant de lui offrir un contrat ???

– Pilib De Brún (Phil Brown) (@Malachians) 9 janvier 2020

Ashley Young a donc refusé un contrat. United ne s’intéresse pas à Eriksen. United a rappelé Borthwick Jackson qui a fait mille prêts. Tout l’espace de 24 heures. C’est comme un cirque dans ce club! Pas de structure, pas d’identité! #mufc

– Saeed ✨ (@ Realist_187) 9 janvier 2020

Donnez-moi un fan de United qui veut un jeune de 35 ans au club, et je vous donnerai un sale petit menteur.

Un peu dur, ça, mais ça reflète ce que beaucoup pensent de United, un club dont l’agenda et les sentiments semblent exister dans un univers différent de celui de ses supporters.

Dans le même temps, cependant, vous comprenez la position de United: pour Ole Gunnar Solskjaer, son équipe est déjà beaucoup trop légère, donc le priver d’options à la mi-saison serait également contre-intuitif.

Quoi qu’il en soit, c’est un épisode qui sert à mettre en évidence la relation hostile entre le club et les supporters en ce moment.