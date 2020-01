Les supporters de Manchester United poursuivent leurs manifestations contre Glazer lors de la victoire de Tranmere

Les fans de Manchester United ont certainement apprécié la victoire de 6-0 du club sur Tranmere en FA Cup, mais ils se sont assurés de maintenir leurs récentes manifestations anti-vitreuses.

La haine des supporters envers les propriétaires de leur club s’est à nouveau enflammée avec les faiblesses de l’équipe si horriblement exposées cette saison.

C’est certainement l’aboutissement de multiples erreurs depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson, bien qu’il y ait eu des protestations même pendant son règne.

Les fans espèrent que cette fois-ci, leurs manifestations fonctionneront sous la forme d’un changement d’attitude de la part des propriétaires ou de leur départ.

Certains fans ne sont pas trop préoccupés par les Glazers eux-mêmes et sont plutôt ennuyés par les lacunes d’Ed Woodward et de Matt Judge en termes d’investissement.

La victoire 6-0 n’est pas l’histoire principale de l’histoire d’aujourd’hui. Le côté extérieur de United était – Nous voulons que les vitriers sortent #GlazersOut #MUFC #LUHG pic.twitter.com/XgVtmDSKmQ

– The Peoples Person (@PeoplesPerson_) 26 janvier 2020

Sans surprise, Ole Gunnar Solskjaer a appelé à l’unité, de la même manière que Sir Alex l’a fait à son époque.

Bien sûr, pour un manager, cela n’a aucun sens de faire basculer le bateau et pour une équipe déjà sous pression, il est encore moins logique de rendre l’atmosphère encore plus toxique.

Cependant, pour les fans, il y a de plus grandes choses à portée de main et des déclarations plus importantes à faire, il est donc difficile d’imaginer que les manifestations se refroidissent cette fois-ci, surtout si Solskjaer est limogé.