Les supporters de Manchester United quitteront Old Trafford lors du prochain match à domicile

Les fans de Manchester United prévoient un débrayage de masse lors du prochain match à domicile contre les Wolves le 1er février, comme indiqué dans The Mirror.

Les fans de #MUFC ne devraient pas se demander qui a organisé la manifestation # 58thMinuteWalkout contre les Wolves. Tout ce qui compte, c’est que vous le sachiez, que les médias le sachent, donc c’est aux joueurs de faire leur part pour faire leur part et aider à sauver notre club des Glazers & Woodward.

Voyons voir qui s’en soucie. pic.twitter.com/MYuaOrGrDI

– Gez (@ GezMUFC99) 24 janvier 2020

Les supporters sont au point de rupture du fonctionnement du club par les propriétaires américains, la famille Glazer et le vice-président exécutif Ed Woodward.

Le débrayage devrait avoir lieu à la 58e minute du match. L’heure a été choisie pour symboliser la catastrophe aérienne de Munich, survenue le 6 février 1958.

#GlazersOut protestation: # 58thMinuteWalkout vs Wolves le 1er février. Passez le mot, Reds. pic.twitter.com/9tFe1hluXv

– Gez (@ GezMUFC99) 24 janvier 2020

Les supporters ont déjà commencé à se faire une opinion sur la façon dont le club est dirigé en sortant après 85 minutes lors de la défaite à domicile de mercredi soir contre Burnley, qui n’a vu le terrain qu’à un quart plein au coup de sifflet final.

Des chants anti-glazer et anti-Woodward tels que «Love United, hate Glazers» et «Ed Woodward est un w-nker» ont sonné autour du sol dans les derniers jeux.

La popularité de Woodward est maintenant à un niveau record après avoir échoué à remplacer un certain nombre de joueurs sortants au cours de l’été, laissant l’équipe détachée et incapable de se battre pour la première place.

Les vitriers ont également échoué à investir suffisamment dans l’infrastructure d’Old Trafford, qui se détériore maintenant rapidement, avec un toit qui fuit étant parmi la multitude de problèmes d’entretien qui ne sont pas traités.

Économisez une pensée pour la personne assise dans ce siège à Old Trafford ce soir 😂🌧 pic.twitter.com/057xbupHyv

– Soccer AM (@SoccerAM) 24 avril 2019

Woodward a également été responsable d’un certain nombre de défaillances sur le marché des transferts, dépensant trop pour certains acteurs et n’ayant pas réussi à obtenir les services d’autres. Les fans croient également qu’il a fait un certain nombre d’erreurs dans les contrats avec les joueurs et les managers, permettant à des joueurs comme Ander Herrera de s’en aller gratuitement tout en signant un Wayne Rooney vieillissant pour un contrat lucratif de 5 ans qui devait être acheté.

La récente pagaille des négociations d’Erling Braut Haaland et la lutte actuelle pour décrocher Bruno Fernandes du Sporting Lisbon ont encore plus mis en colère les supporters.

Les prix des billets ont également explosé sous la famille Glazer.

L’animosité envers le réalisateur né dans l’Essex est telle qu’il a engagé la nouvelle société de relations publiques de l’ancien journaliste de Sun, Neil Ashton, pour essayer d’améliorer son image. Cela a abouti à une colonne pro-Woodward risible dans The Sun de Neil Custis qui a encore plus provoqué la base de fans.

Le débrayage est promu sur les médias sociaux avec le hashtag # # 58thMinuteWalkout.