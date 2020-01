Les supporters de Manchester United réagissent à une défaite décevante face à Liverpool

Les fans de Manchester United étaient plutôt équilibrés après la défaite contre Liverpool, mais cela ne change pas le sentiment décevant que beaucoup éprouvent.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont toujours été les outsiders qui se dirigeaient vers le match, mais il y avait des âmes pleines d’espoir qui souhaitaient une victoire.

Malheureusement, Liverpool a marqué depuis un corner et une contre-attaque pour prolonger son invaincu en Premier League aux dépens de United.

Solskjaer est évidemment dépourvu de joueurs clés tels que Marcus Rashford et Paul Pogba et le golfe en classe a montré que les fans acceptaient que les Reds étaient tout simplement supérieurs le jour.

Le légendaire norvégien a semblé obtenir sa place tactique, mais un manque de qualité était évident car les Red Devils n’ont pas réussi à marquer.

Je pense que personne ne s’attendait sérieusement à autre chose qu’une victoire à Liverpool.

Aucune honte de United, mais il y a un énorme fossé entre les deux plus grandes équipes de football anglais – et les responsables doivent expliquer pourquoi #mufc

– James Robson (@jamesrobsonES) 19 janvier 2020

Manchester United n’est pas un club de football. C’est une entreprise et c’est triste de voir un si grand club déchiré par des propriétaires qui paient de l’argent. Ça fait mal. #mufc

– Simply Utd (@SimplyUtd) 19 janvier 2020

C’est la meilleure équipe du monde qui joue contre la plus jeune équipe de Premier League. Cela montrait. #MUFC a plus de cœur qu’à aucun moment depuis le départ de SAF. Maintenant, Utd doit acheter de la qualité pour passer à l’étape suivante. Le LFC mérite ses applaudissements mais nous nous sommes battus jusqu’à la fin. #LIVMUN

– Rob Blanchette (@_Rob_B) 19 janvier 2020

N’oubliez pas le contexte: les LFC sont le bâton de mesure en ce moment (pas seulement dans le PL, mais dans le monde); #MUFC est en cours de reconstruction, avec une équipe courte, manquant le joueur le plus créatif et le meilleur marqueur, et n’avait que 3 jours pour se reposer / se préparer. Liverpool en avait 7. Pourtant, la mentalité en concédant doit s’améliorer

– Tim Long 🎙 (@timlongsports) 19 janvier 2020

#mufc était raisonnablement respectable pour une équipe maintenant à 30 points de Liverpool. A eu des chances d’égaliser, mais le gouffre était parfois flagrant et Liverpool aurait probablement dû gagner plus. United a encore besoin d’un ou de plusieurs attaquants éprouvés.

– Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) 19 janvier 2020

Type de jeu où il est à la fois très évident qu’il y a un fossé en classe et aussi juste de dire que nous avons bien fonctionné compte tenu des circonstances, à l’exception de quelques sorts de cordée après le but / après HT. Je ne peux pas blâmer l’effort du tout, mais nous fonctionnons avec les mains liées derrière le dos (de plusieurs façons)

– Nick (@ManUnitedYouth) 19 janvier 2020

Peut-être que Bruno Fernandes fera une différence pour Manchester United mais pour l’instant, Solskjaer doit travailler avec ce qu’il a et ce qu’il a n’est pas assez bon.

La question est de savoir si l’équipe est assez bonne pour se classer parmi les quatre premiers et on pourrait affirmer que oui étant donné les propres incohérences de Chelsea et Leicester City en train de bouillir récemment.

Manchester City saigne également pour la première fois sous le règne de Pep Guardiola et il reste donc une possibilité.