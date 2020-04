Les termes de Jadon Sancho non discutés avec Man United

Des informations récentes selon lesquelles Manchester United a convenu de conditions personnelles avec Jadon Sancho sont fausses, selon plusieurs sources en Allemagne.

Le transfert potentiel de Sancho à Old Trafford est le sujet le plus brûlant du football depuis un certain temps et The Sun cette semaine a affirmé qu’un accord avait déjà été négocié avec le joueur et le club, avec seulement quelques points fins à régler, après des mois de secret pourparlers avec les représentants de Sancho.

Mais Ruhr Nachrichten affirme que l’histoire n’est qu’un «air chaud» alimenté par le désespoir des médias anglais.

«La peur est à portée de main dans les médias anglais. Une grande partie des publicités a disparu de leurs pages, les revenus des journaux de ce segment auraient diminué de 90%. En lien avec les mauvaises nouvelles concernant la pandémie de corona, aucune entreprise ne souhaite faire la publicité de ses produits. », Explique le point de vente local allemand.

Le Sun a donc inventé une histoire pour vendre des papiers, concluent-ils. Quelle accusation scandaleuse.

«Ces informations ne sont tout simplement pas correctes», poursuivent-ils.

“Rien n’a été discuté et négocié avec Manchester United.”

Sky Germany confirme l’histoire de Ruhr Nachrichten.

«Le Sun a même annoncé que les Red Devils avaient déjà convenu des conditions avec le jeune BVB. Selon les informations de Sky, ce n’est pas le cas. Il n’y a pas d’accord avec Manchester United. »

Sky a même versé de l’eau froide sur United en tête de file pour signer le joueur de 20 ans, affirmant que “une source basée à Sancho a déclaré à Sky:” Il est également faux d’appeler l’un des nombreux clients potentiels préférés. “”

Les géants des médias avouent que “le départ du joueur de 20 ans semble toujours probable” et que “peu de clubs de calibre United pourraient gérer les frais de transfert à trois chiffres”.

Ils ont également confirmé des informations récentes selon lesquelles Dortmund alignerait Ferran Torres de Valence en remplacement de Sancho s’il devait partir – un joueur qui serait également une option de secours pour les Red Devils si l’accord pour Sancho échouait.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir.