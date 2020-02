Les trois joueurs qui pourraient quitter Independiente à court terme: Alan Franco, Martín Benítez et Leandro Fernández

Après la défaite contre Racing dans le classique, L’indépendant est entré en crise dont il ne pouvait toujours pas être complètement récupéré. Le Rouge a remporté son match en Copa Sudamericana, mais son présent en Super League n’est pas le meilleur car pour l’instant il est en dehors de la zone de classement des coupes.

En outre, comme le fait le public, Le club d’Avellaneda ne passe pas par une bonne situation économique et ces derniers jours, ils ont réussi à s’entendre sur le départ de Pablo Pérez à Newell’s afin d’alléger certaines dépenses.

Sans aller plus loin, la direction indépendante pourrait convenir deux autres ventes avant la fin de cette Super League. En premier lieu, Vasco da Gama a offert 200 mille dollars prendre un prêt d’un an pour Martin Benitez maintenant En outre, le club brésilien s’occuperait d’une dette que Red a avec le joueur et mettre une option d’achat de quatre millions de dollars pour 80% du pass.

Pour sa part, Lucas Pusineri a remis en question la présence d’Alan Franco dans le match contre la gymnastique et a admis que le défenseur peut quitter le club: “Aujourd’hui, il a fait une différence. Nous vivons encore un moment d’incertitude à son égard. Dans les prochaines heures, une décision légèrement meilleure sera prise. Je n’ai toujours aucune possibilité concrète qu’ils m’ont dit de pouvoir commenter cela. Aujourd’hui, il s’est entraîné et à partir de cela, il continuera de voir les décisions à prendre dans les prochaines heures. “

Ce qui est certain, c’est que Los Angeles Galaxy il a insisté à nouveau pour le défenseur et lui a offert un contrat de quatre ans avec une clause qui privilégie l’Indépendant dans une future vente. Le club MLS a offert 3,5 millions de dollars nets pour 50% du laissez-passer et du rouge, ils ont été laissés en réponse.

Cependant, ces deux situations ne sont pas les seules à avoir une urgence indépendante. Leandro Fernández met fin à son contrat avec le club au milieu de cette année et il n’y a toujours aucune chance de renouvellement car les prétentions du joueur sont plus élevées que ne le veut la direction.

L’attaquant est l’une des grandes figures de l’équipe cette saison, mais pour l’instant il n’y a pas de nouvelles pour sa continuité. S’ils ne parviennent pas à un règlement économique, l’ancien Velez pourrait garder le laissez-passer en sa possession à partir du 1er juillet. Que se passera-t-il?