Les trois meilleurs joueurs de l’AC Milan de la saison à ce jour

MILAN, ITALIE – 13 février: Gianluigi Donnarumma de l’AC Milan gestes lors de la demi-finale de Coppa Italia entre l’AC Milan et la Juventus au Stadio Giuseppe Meazza le 13 février 2020 à Milan, Italie. (Photo de Marco Luzzani / .)

La saison de Serie A étant actuellement reportée en raison de COVID-19, il est temps de revenir en arrière et de revenir sur la saison jusqu’à présent. L’AC Milan n’a pas encore atteint son niveau, mais la saison a eu sa juste part de sommets. Si la saison revient, l’équipe n’a plus que trois points de retard sur une place européenne. Voyons donc qui a le mieux performé et qui pourrait continuer.

Les trois meilleurs joueurs de l’AC Milan cette saison

3. Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic n’est pas arrivé à Milan avant la seconde moitié de la saison, qui fait partie du marché des transferts d’hiver. Milan était dans une position perdue, principalement en raison de leur forme horrible sous le manager désormais limogé Marco Giampaolo. Autrement dit, l’équipe n’a pas pu marquer de buts.

Entrez Zlatan.

Le record de buts du Suédois cette saison n’est pas exceptionnel. Trois buts en huit matches de championnat et un match en deux tasses ne lui font pas monter le classement. Son impact, cependant, est bien plus que cela.

Ibrahimovic ouvre le jeu. Il est fantastique pour trouver des coéquipiers ouverts et crée un plan de jeu défensif complètement différent pour les équipes adverses. Fini le vieux Milan de passer à l’ancien ailier Suso et d’espérer la magie. Ibrahimovic a fait jouer l’équipe comme une véritable équipe.

Enfin, Ibrahimovic est un leader naturel. Les joueurs le regardent et veulent gagner pour et avec lui. La montée des esprits à Milan était évidente quand Ibrahimovic a rejoint.

2. Theo Hernandez

L’acquisition de Theo Hernandez cet été n’a pas rencontré de fanfare mondiale. L’ancien joueur du Real Madrid tentait de se faire un nom ailleurs car il ne pouvait pas tout à fait le couper dans la capitale espagnole. Paolo Maldini a donné la priorité à Hernandez, cependant, et cela en soi était un signe d’optimisme.

L’optimisme était de mise, le Français connaissant une saison de breakout. Comme mentionné précédemment, Milan avait du mal à atteindre ses buts, mais ce n’était autre que l’arrière gauche qui fournissait une poignée. En 22 matchs de championnat, il a marqué cinq fois et a aidé deux fois. En trois matchs de coupe, il a marqué une fois.

Hernandez flamboie avec vitesse sur le flanc gauche. Il joue avec passion. Le test visuel pour lui sur et hors du terrain montre l’amour qu’il a pour le club. À une époque de transferts constants et de négociations salariales, une véritable passion pour le club est difficile à trouver. Hernandez affiche cela et est déjà devenu un véritable favori des fans au San Siro.

1. Gianluigi Donnarumma

Le joueur de 21 ans reste le joueur le plus régulier de Milan. Côté talent, beaucoup diraient qu’il est le meilleur gardien de but en Italie. Pas beaucoup diraient qu’il n’est pas le joueur le plus important de Milan.

Au moins deux ou trois jeux par match peuvent être trouvés pour savoir où Gianluigi Donnarumma échappe Milan et les maintient en vie. Avec une défense fragile devant lui, les fidèles de Rossoneri poussent souvent un soupir de soulagement en sachant que Donnarumma est là pour protéger le fond du filet.

C’est incroyable de revenir sur l’âge de l’Italien. Il est un pilier de la formation milanaise depuis des années et a toujours été l’un des trois meilleurs joueurs du club. Cette saison, cependant, son impact a été à travers le toit.

Il y a des spéculations qu’il pourrait quitter à la fin du mandat. C’est un joueur de qualité de la Ligue des champions, et Milan ne sera peut-être pas en mesure d’offrir cela.

