Les trois meilleurs objectifs de Wilfried Zaha pour Crystal Palace

BRIGHTON, ANGLETERRE – 13 MAI: Wilfried Zaha de Crystal Palace passe devant Gordon Greer de Brighton & Hove Albion pour marquer son deuxième but lors du match de championnat npower en demi-finale retour entre Brighton & Hove Albion et Crystal Palace au stade Amex le 13 mai , 2013 à Brighton, Angleterre. (Photo de Shaun Botterill / .)

Cela fait une décennie que Wilfried Zaha a fait ses débuts pour Crystal Palace. Dix ans après, un petit garçon de 17 ans, local, est entré sur le terrain de Selhurst Park pour la première fois. Au cours de son mandat avec son club d’enfance, il a marqué 46 buts, dont certains se sont révélés plus importants que d’autres.

Les meilleurs buts de Wilfried Zaha dans une chemise Crystal Palace

3. Coup de ciseaux contre la ville de Swansea

Palace – alors dirigé par Sam Allardyce – jouait mal contre une équipe de Swansea City dans la zone de relégation, tandis que les Eagles étaient assis juste à l’extérieur. Une victoire aurait été vitale, mais une victoire n’est pas venue.

L’équipe d’Allardyce était frustrée par la tactique défensive des Swans. C’était un jeu que les fans de Palace avaient déjà vu à plusieurs reprises au cours de la récente ère de la Premier League. Alors que le match entrait dans les dix dernières minutes, ils combattaient une cause perdue. Cependant, à la 83e minute, Zaha a fait un pas en avant.

La balle de Martin Kelly dans la surface de réparation n’était pas du tout magnifique. En fait, la mauvaise qualité du ballon a rendu le but plus difficile à marquer pour son coéquipier. Zaha a dû réajuster son corps, ce qui signifie se détourner du but. La connexion de l’Ivoirien, cependant, était douce. C’était parfaitement synchronisé, parfaitement placé; parfaitement pour s’étendre au-delà de la portée de Lukasz Fabianksi.

2. Vainqueur contre Huddersfield Town, saison 2018/19

Sur les trois objectifs choisis, il s’agissait de la marque Wilfried Zaha.

Les films et astuces, les échos des huées autour du stade John Smith de Huddersfield Town, la célébration jubilatoire qui a suivi est ce à quoi les fans du Palace sont habitués. C’est une seconde nature d’entendre les huées de l’adversaire lorsque Zaha est sur le ballon. Lorsque ses tours se concrétisent, la plupart à Selhurst Park ne bat même plus la paupière.

Alors qu’il recevait le ballon de Jordan Ayew, Zaha a bondi vers le corner. S’approchant du bord de la boîte, au lieu de s’installer pour une croix, il a dansé devant Florent Hadergjonaj déjà en train de marquer dans la boîte. Sous un angle aigu, l’international ivoirien a fait une tentative audacieuse de but. Une tentative audacieuse qui a trouvé le fond du filet, battant Jonas Lossl avant même qu’il ne pense à le sauver.

1. Vainqueur contre Brighton & Hove Albion, demi-finale des éliminatoires 2012/13

Le décor était parfait. Un seul homme a pu livrer pour Ian Holloway à Brighton cette nuit-là et c’était Wilfried Zaha.

Il avait déjà marqué plus tôt dans le match. Palace s’approchait pour sceller sa place à Wembley pour la finale des éliminatoires. Mais Zaha a aidé à s’assurer qu’ils seraient les leurs.

Kagisho Dikgacoi a envoyé le ballon dans l’attente de Zaha au bord de la boîte. Face au but, il s’est allongé avec son pied droit, pivotant au-delà du défenseur de Brighton pressant et se positionnant dans la position idéale pour marquer.

Pandémonium a suivi. La promotion a suivi des semaines plus tard, et Wilfried Zaha s’est cimenté dans l’histoire de Crystal Palace.

