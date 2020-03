Les ultras d’Atalanta font un don de 40 000 euros à l’hôpital de Bergame

Même dans les moments les plus délicats, le football a un côté positif. Les supporters de l’Atalanta n’ont pas pu assister à Mestalla pour assister à leur passage en quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. En outre, ils n’ont pas pu se rendre à Valence après la mesure imposée par l’Italie pour fermer les frontières.

12/03/2020 à 16:35

CET

Oscar Cubero

Bergame est l’une des villes les plus touchées par le coronavirus. Pour cette raison, Les Ultras Curva Nord qui ont vu leurs billets annulés ont fait don de leur argent à l’hôpital de la ville. Environ 40 000 euros pour lutter contre la pandémie qui sévit actuellement dans une grande partie du monde. Le même jour du jeu, ils ont publié:

“Cette nuit était destinée à être l’une des plus belles nuits de notre histoire, mais cette situation d’urgence met tout à l’arrière-plan.” En ce moment, dans notre ville et notre province, il y a des héros qui font face à ce moment, travaillant avec des fonds insuffisants et des heures épuisantes pour garantir la santé de tous. C’est pourquoi nous avons décidé de faire don à l’hôpital de Bergame de la somme totale des billets pour la section des visiteurs pour le match de ce soir, donc le chèque de 40 000 € vous sera remis dans les prochains jours”

Le match entre Valence et Atalanta s’est joué à huis clos et l’équipe italienne a gagné 3-4, rendant le match aller 4-1 bon. Le PSG-Borussia a également joué sans fans. En revanche, Leizpig-Tottenham et Liverpool-Atlético ont bien profité de l’ambiance.