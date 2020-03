Les Ultras de Sampdoria attendent Ferrero à Rome: «Jouez-vous à cache-cache? Peut-être que nous reviendrons lundi »| Serie A

Un contexte émerge concernant l’histoire du conseil d’administration de la Sampdoria, initialement prévue pour 16 heures hier après-midi mais reportée de manière inattendue par Ferrero lui-même lundi prochain.

Dans la capitale, une dizaine d’échographies s’étaient rassemblées, appartenant au groupe Ultras Tito, l’un des plus importants des marches du sud. Les partisans de Doriani attendaient la Viperetta sous le bureau de l’avocat Romei, mais l’attente fut vaine à partir du moment que Ferrero ne s’est pas laissé voir.

Dans la soirée, l’Ultras Tito a publié une sortie très hard, que nous reprenons ici en version complète: “A ton âge, tu joues encore à cache-cache?

Aujourd’hui, nous sommes venus vous dire ce que nous pensons de vous dans votre belle ville, chez vous. Nous sommes venus avec nos visages bien découverts parmi les boutiques de luxe du centre de Rome. Nous avons trouvé 10 (10 !!!!) responsables des digos romains pour vous “protéger” dans le cadre de l’étude où devait se tenir l’assemblée générale de la Sampdoria. Vous devez être très important si avec tout ce que vous entendez sur Rome, dix policiers vous sont dédiés. Comment ça se fait? Avez-vous si peur de devoir être protégé par des digos? Pourtant, nous étions face cachée, au centre .. Et qu’avez-vous fait ensuite? Vous avez annulé l’assemblage! À 15h59! Vous n’avez laissé que votre porte-parole Romei, qui était tellement consterné qu’il s’est gardé libre, lui! Ou peut-être étiez-vous au sommet, caché comme une souris, comme cette fois au restaurant? Non Massimo, vous ne jouez plus à cache-cache à votre âge. Vous ne jouez plus avec Sampdoria et Sampdoriani. Certains d’entre eux ne vous donneront pas de répit avant votre départ. Mettez votre cœur en paix. Peut-être à lundi, nous avons aimé le quartier “.