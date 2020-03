Les ultras du Bayern Munich demandent l’annulation de tous les matches malgré les craintes de COVID-19

Alors que l’UEFA semble sur le point de reporter l’Euro 2020 et de suspendre tous les matches de l’UEFA Champions League, et que d’autres ligues européennes de haut niveau sont reportées indéfiniment, les fans de toute l’Allemagne ont exprimé leur frustration devant le fait que les matchs se déroulent à huis clos en raison des craintes de COVID-19. .

Les ultras du Bayern Munich ont publié plus tôt dans la journée une déclaration sur leur plateforme Suedkurve-Muenchen critiquant l’idée de “jeux fantômes”, des jeux joués sans fans. Ils préféreraient que le DFL et le DFB décident de suspendre les jeux jusqu’à ce que la propagation du virus soit vérifiée.

Les ultras soutiennent qu’il est faux de retirer la dynamique sociale de l’expérience d’aller à un match de football des fans qui font constamment des sacrifices pour suivre leur équipe. Ils soutiennent également que les jeux fantômes sont intrinsèquement injustes pour les petits clubs:

Pendant des années, de nombreux fans ont fait des sacrifices, à la fois en argent et en temps, afin de suivre leur club bien-aimé partout. Cette possibilité nous est maintenant retirée; les clubs perdent leurs revenus et les équipes le soutien de leurs supporters dans la phase décisive de la saison. Le football sans supporters ne vaut rien! Il y a également un manque de solidarité dans les procédures en cours vis-à-vis des clubs. Des clubs comme le nôtre peuvent compenser la perte de revenus des spectateurs de manière beaucoup plus facile et bénéficieront donc à terme d’un avantage concurrentiel sur les clubs plus petits.

Étant donné que deux joueurs de Hanovre 96 et un joueur de la Juventus ont déjà été testés positifs pour le virus, une suspension de jeu semble inévitable à ce stade. Attendre trop longtemps pour le faire pourrait se révéler préjudiciable à la santé et à la sécurité des joueurs et des membres du personnel des clubs à travers l’Europe.

Les «jeux fantômes» aident-ils même?

Suedkurve Muenchen a également fait valoir que les «jeux fantômes» ne fonctionnaient pas comme prévu de toute façon. Organiser des matchs à huis clos n’a pas empêché des milliers de fans de se présenter juste à l’extérieur des sites de football pour soutenir leurs équipes respectives:

Nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que toutes les mesures sont déjà réduites à l’absurde lorsque les supporters se rassemblent devant le stade, comme par exemple à Valence cette semaine avant leur match contre l’Atalanta Bergame ou à Paris pour leur match contre le Borussia Dortmund.

La folie a éclaté à l’extérieur du Parc de Princes après que le PSG a battu Dortmund 2-0 et s’est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions:

Avant le coup d’envoi: