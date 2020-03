Les ventes de Casillas, James, Falcao ou Danilo, objectifs de trésorerie

Opération “Hors-jeu” dirigée par l’administration fiscale et douanière portugaise contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent est à l’honneur, entre autres, les transferts de joueurs comme Iker Casillas, James Rodríguez ou Radamel Falcao.

Après les 76 registres pratiqués hier au Portugal auprès des clubs, cabinets d’avocats, domiciles des présidents et joueurs ou agents, la Justice a officialisé 47 imputations (24 entreprises et 23 personnes), parmi lesquelles elles apparaissent, comme cela s’est traduit dans les médias Portugais, des noms comme celui de l’agent Jorge Mendes ou des présidents de Benfica, Porto et Sporting.

Comme rapporté aujourd’hui le journal sportif “Record”, les transferts de joueurs ou d’anciens joueurs de Porto, tels que les Colombiens Jackson Martínez, Falcao ou James, l’Uruguayen Maxi Pereira, le gardien espagnol Iker Casillas ou le Portugais Hernâni, qui évolue désormais pour Levante, font l’objet d’enquêtes.

Selon “Record”, la partie brésilienne Danilo, achetée par le Real Madrid à Porto en 2015, est l’un des nombreux transferts enquêtés par le Trésor portugais et pour lequel il réclame environ 3,9 millions d’euros.

L’opération déployée pour enquêter sur d’éventuels délits économiques, qui comprenait hier 101 inspecteurs des impôts et 181 agents de la Garde nationale républicaine (GNR), se concentre sur les entreprises liées au football depuis 2015 et, selon le juge lusa, le secret de synthèse est décrété.

Sur enquête, il y aurait également plusieurs opérations liées à des joueurs ou anciens joueurs de Benfica: le mexicain Raúl Jiménez (acheté par Benfica à l’Atlético de Madrid en 2015 et qui joue pour Wolverhampton), le péruvien André Carrillo, le brésilien Jonas (le l’année dernière) ou les internationaux portugais Rafa et Pizzi.

En outre, les transferts d’autres joueurs qui se sont militarisés au Sporting de Portugal ou à Braga font l’objet d’une enquête, selon le journal sportif.

Au total, il y a neuf clubs sur lesquels l’opération est centrée: Porto, Benfica, Sporting, Braga, Vitória de Guimaraes, Marítimo, Estoril, Rio Ave et Portimonense.

Des médias portugais comme “Expresso” pointent parmi les accusés l’agent portugais Jorge Mendes, l’un des principaux intermédiaires des transferts de joueurs dans le football portugais et avec une grande présence sur le marché international, notamment avec la représentation de Cristiano Ronaldo.

Casillas, qui était à Madrid lorsque son domicile à Porto a été enregistré, Il a été l’un des premiers à réagir et a été “absolument calme” en ce qui concerne les enquêtes et avec “pleine confiance” dans la justice portugaise.

Le président de Benfica, Luis Filipe Vieira, a également évoqué cette opération au cours des dernières heures, qui a rappelé que “dans notre cas, toute l’activité a été rigoureusement auditée par les entités compétentes”.

Il a été réaffirmé dans la “collaboration totale avec les autorités pour la clarification de toutes les questions”.

Bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle, de nombreux médias citent l’origine de l’opération “Hors-jeu” dans les documents que le “hacker” portugais Rui Pinto aurait révélés dans l’affaire “Football Leaks”.

Pinto est en détention provisoire au Portugal en attendant d’être jugé pour différents crimes.