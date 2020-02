«Les victimes de Valence ne me rendent pas plus calme, par

Giampiero Gasperinitechnicien Atalanta, dont l’équipe affrontera un mercredi Valence plein de victimes dans la première étape des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, a déclaré mardi que les absences valenciennes ne le rendaient pas plus calme, mais “le contraire”.

Lors de la conférence de presse à la veille du duel du stade milanés San Siro, Gasperini considéré que les pertes de l’Argentine Ezequiel Garay et le brésilien Gabriel Paulista, Le français Francis Coquelin ou espagnol Rodrigo Châtain “peut créer des problèmes” au technicien Albert Celades, mais l’entraîneur italien a souligné le “grand programme” de Valence et l’obligation d’affronter le lien avec une humilité maximale.

“Je ne suis jamais content des blessures des autres. J’espère toujours rivaliser avec les rivaux au maximum de leur potentiel. Nous aimons gagner contre les meilleures équipes. Oui, il est vrai que Valence manque de nombreux joueurs. Avoir deux défaites en défense peut créer plus de problèmes , L’absence de Rodrigo aussi. Mais quand une équipe est en «Champions», elle a une liste prête, préparée“il a assuré Gasperini.

“Le fait que Valence fasse des victimes ne me rend pas plus calme, au contraire”, a poursuivi le technicien de Atalanta, qui prépare le premier tour des seizièmes de finale Ligue des Champions de son histoire, après avoir terminé deuxième du groupe C derrière le Manchester City.

Gasperini est clair quant à l’exigence d’engagement envers la Valence et a demandé d’avoir le “respect” pour un adversaire qui était déjà en mesure de briser le Chelsea ou à Ajax en phase de groupes.

“Nous devons avoir du respect, de l’humilité. Valence a des pertes, mais ils joueront toujours avec 11. Valence est une équipe avec un grand programme. Il a remporté le champ de Chelsea, Ajax, a terminé leader du groupe. Nous pensons sur le terrain. Pour gagner ces matchs, vous devez vous battre beaucoup “, a-t-il déclaré.

L’Atalanta concourra mercredi à San Siro devant plus de 40 000 spectateurs, un record pour l’équipe de Bergame, ville de 120 000 habitants, et Gasperini a reconnu que l’objectif est d’atteindre le retour de Mestalla avec avantage.

“Déplacer autant de personnes est un succès. Nous n’avons jamais joué avec autant de fans à la maison. Mais nous ne sommes pas satisfaits, c’est un jeu que nous attendons depuis longtemps. Nous l’attendons avec confiance, mais nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une équipe difficile. Demain, c’est le premier “tour” et nous devons obtenir le meilleur résultat possible “, a-t-il déclaré.

Il n’a donné aucun indice sur les onze qui s’opposeront à Valence et s’est limité à souligner les grandes alternatives tactiques qu’il a. Très probablement, il sort avec le Colombien Duván Zapatale slovène Josip Ilicic et l’Argentine Alejandro Gomez dans le trident offensif, bien que dans les dernières heures il y ait des spéculations sur un possible onze avec un faux neuf.

“Avec Zapata, nous avons fait un début de saison très important. Il était notre référence dans la surface de réparation. Cette année, il a été blessé beaucoup de temps, nous devons nous adapter et nous l’avons fait avec (le Colombien, Luis) Muriel, parfois sans neuf authentiques. Cela nous a enrichis. Nous avons toujours été prolifiques dans la zone de but“at – il expliqué.